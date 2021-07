Figueroa responde al Colegio de Profesores, que tildó la vuelta a clases de “criminal”: “No voy a entrar ni un segundo en una polémica adicional”

Como “criminal” tildó el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, la vuelta a clases que se busca instaurar en las modificaciones del Plan Paso a Paso.

De acuerdo a las modificaciones del plan, ahora está permitido, de forma voluntaria y con autorización del Ministerio de Educación, volver a clases en las comunas que estén en Cuarentena.

“La única preocupación que plantea el ministerio es solo abrir los establecimientos, sin importar si los niños asisten o no (...). Denunciamos como criminal estos anuncios de pretender abrir en fase uno y fase dos los colegios y generar con ello condiciones concretas y reales de muchos contagios e inclusive posibles muertes en nuestros estudiantes”.

Hoy, en Radio ADN, el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, se refirió a estos dichos, señalando: “No me voy a hacer cargo de esos epítetos, pero tampoco voy a cerrar las puertas. A lo mejor que busca es que se cierren las puertas al diálogo. Nosotros jamás vamos a cerrar las puertas al diálogo”.

“No voy a entrar ni un segundo en una polémica adicional que jamás he buscado con el Colegio de Profesores”, agregó.

Asimismo, Figueroa hizo un llamado al presidente del Magisterio: “Si no somos capaces de generar confianza, obviamente que esto va a fracasar. Y si esto fracasa no es un fracaso del ministro de Educación, son los alumnos los que pagan el precio. Es bien importante que podamos colaborar. Y esto lo digo derechamente al presidente del Colegio (de Profesores), que ayuden un poco a que esto efectivamente se pueda mover”.

Defendiendo el anuncio para educación del plan, dijo “hemos hecho un trabajo amplísimo, de escuchas, de diálogo, de trabajo con las comunidades, con el propio Colegio de Profesores. De hecho hoy hay una reunión con el Colegio de Profesores. Lo hemos invitado a todas las actividades de diálogo, de escuchas, de propuestas, al Consejo Asesor, del cual lamentablemente se restaron, a los diálogos ciudadanos de las últimas semanas, de los cuales también se restaron”.

De acuerdo a estos cambios, en fase de Transición, la asistencia es voluntaria y la apertura se permite de lunes a viernes. En Preparación y Apertura, la asistencia voluntaria y la apertura se permite todos los días.

Acusación Constitucional

Por otro lado, Figueroa fue consultado por el anuncio realizado por diputados del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Partido Comunista de llevar a cabo una acusación constitucional en su contra.

Esto, argumentando “abandono” por parte de esa cartera y criticando el constante llamado que ha hecho el secretario de Estado a retornar a clases presenciales en medio de la pandemia. Sin embargo, el libelo acusatorio aún no es presentado.

Figueroa dijo “no le dedico un segundo a problemas que aún no tengo. Como no se ha presentado esa acusación constitucional, no tengo ese problema. Por lo tanto, hoy día todo mi esfuerzo, toda mi energía está puesta en sacar adelante la tarea del Ministerio de Educación”.

“Tengo señales de que no hay agua en la piscina”, dijo esta semana Mario Venegas (DC), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En el Mineduc creen que la medida no prosperará