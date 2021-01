¿Fin de la tensión en RN? Mario Desbordes es proclamado como el abanderado del partido para las elecciones presidenciales

Mario Desbordes fue proclamado este sábado como el abanderado de Renovación Nacional de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos. Así se determinó en el consejo general de la colectividad que se realizó -de forma telemática- a partir de las 16.30 horas.

“RN para unir a Chile”, dijo Desbordes antes de cerrar el encuentro, agradeciendo el respaldo. Votaron 356 consejeros para ratificar su candidatura. 269 estuvieron a favor y 87 rechazaron. Además hubo dos votos en blanco y un voto nulo.

La antesala del encuentro, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. Esto debido a que el senador Francisco Chahuán -quien también buscaba ser la carta de la tienda en estos comicios- solicitó al Tribunal Supremo del partido que postergara este consejo y que la definición en esta materia se realizara después de las elecciones del 11 de abril.

Sólo un día después, Chahuán anunció su decisión de congelar su militancia y desistió de su opción presidencial. A través de un misiva, el legislador por Valparaíso deslizó duras críticas contra la directiva de RN -encabezada por el senador Rafael Prohens- acusando que “ha permitido que el desorden, la violencia verbal y la coacción sustituyan el clima de respecto y de afecto partidario” y que las instituciones internas de la tienda “han sido fragmentadas en función de intereses particulares”.

El exministro de Defensa fue consultado por esta decisión, durante la jornada de ayer: “Lo lamento. No es lo que acordamos. Nos dimos la mano, acordamos fair play”, dijo. Y agregó, sin dar nombres, que habían personas que intentarían bajar su candidatura a La Moneda.

Consejo general

En la instancia de hoy, en tanto, el presidente de la colectividad lamentó que “las cosas cambiaron radicalmente” cuando se inscribieron ambas cartas presidenciales.

“No sé si fue por las 300 fichas (de patrocinios de consejeros de la tienda que entregó Desbordes) que se había terminado la elección del consejo para algunos, o por la odiosidad de algunos de no permitir que Desbordes sea el candidato (...) que se produjo lo que pasó. Me pregunto cuál ha sido el gran pecado de Mario Desbordes”, manifestó.

Por su parte, el exsecretario de Estado dijo que “hay que potenciar la diversidad” dentro de la colectividad y afirmó que “sabíamos que podían haber problemas (con la candidatura) y los problemas se produjeron”. Sin embargo, apeló a “trabajar juntos”, primero en las elecciones de abril y luego, “vayamos construyendo entre todos una candidatura presidencial”.

Desbordes volvió a referirse a la decisión del senador Chahuán y afirmó que “voy a conversar con él la próxima semana. Lamento lo que esta semana sucedió (...). No me ha atacado en lo personal, y eso lo valoro. Ha hecho críticas, no las comparto, pero las comprendo” y llamó a no caer en “ataques personales”.