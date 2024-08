Fiscal de O’Higgins y posible participación de funcionario de la PDI en robo a Brinks: “No podemos descartar ninguna tesis”

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, abordó este miércoles la indagatoria en contra Alex Zúñiga Castañeda, prefecto provincial de Cachapoal llamado a retiro por el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, tras ser vinculado al robo a la empresa de valores Brinks en Rancagua el pasado viernes 16 de agosto.

Esto, por su “eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público”, tras el atracó, donde se sustrajeron cerca de $12 mil millones.

En diálogo con Radio Universo, Cubillos señaló en esta jornada: “Nosotros obviamente tenemos que investigar esos hechos y por eso en el día de ayer, después de haber tomado conocimiento, he ordenado que se instruya una investigación por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación”.

En ese sentido, detalló que “va a ser materia de esa causa investigar todo lo que sucedió efectivamente, por qué no fuimos alertados de la información que tenía la Policía de Investigaciones, por qué no se nos puso en conocimiento inmediatamente dentro del plazo legal de los antecedentes que se tenían e incluso posterior al día viernes 16, y por qué no se nos entregó la información que la Policía de Investigaciones había recibido”.

Inquirido por la tesis de una presunta participación del funcionario policial en el robo a la empresa de valores, el fiscal Cubillos respondió:

“No podemos descartar ninguna tesis. Nosotros tenemos que investigar todo. Por ahora la investigación se ha abierto por la omisión de denuncia y por obstrucción a la investigación”.

El persecutor también fue consultado sobre la eventual participación de algún funcionario de Carabineros: “No podemos descartar la arista de que haya algún funcionario policial involucrado”, retrucó.