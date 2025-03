Fiscal dice que quinto detenido por robo con homicidio de empresario francés no fue reconocido por las víctimas

El fiscal Gonzalo Álvarez, jefe de la Fiscalía de Chacabuco, informó sobre la audiencia de formalización de cuatro imputados por el robo con homicidio de un ciudadano francés en un inmueble en Chicureo, que terminó con los acusados privados de libertad.

Fue el Juzgado de Garantía de Colina decretó la prisión preventiva para el sujeto mayor de edad e internación provisoria para tres menores de edad que estarían vinculados con el crimen del ciudadano francés, Dimitri Weiler.

Según explicó el persecutor en un inicio fueron cinco detenidos en flagrancia, sin embargo, durante la ampliación de detención Fiscalía dio cuenta que el quinto sujeto no habría participado del robo con homicidios. “Se realizaron numerosas diligencias investigativas y, como corresponde a la obligación legal, se realizaron aquellas para vincular con mayor fuerza a los cuatro imputados que fueron formalizados”.

Respecto al quinto, el fiscal Álvarez señaló que “fue convocado por otro de los imputados, posterior al delito y de acuerdo a las diligencias investigativas que se realizaron, de alguna forma no se logró vincular, no fue reconocido por las víctimas, no fue georeferenciado su equipo celular en la comuna de Colina”.

“De alguna forma también se corroboró cierta comunicación que habría tenido con uno de los otros imputados pasadas las 4 de la madrugada, lo que corrobora esos dichos de alguna manera, así que por ahora él no ha sido formalizado”, añadió.

Asimismo, el persecutor indicó que los otros cuatro detenidos fueron formalizados por el delito de robo con homicidio. “Se solicitó por la Fiscalía que se agrede la prisión preventiva respecto a ellos por considerarlos evidentemente un peligro para la seguridad de la sociedad, cuestión que fue acogida por el tribunal, teniendo por establecida la existencia del delito y la participación de los cuatro como autores de un delito de robo con homicidio”, informó.

“Las medidas cautelares, como ya lo han señalado ustedes mismos, se trata de prisión preventiva para el adulto e internación provisoria para los adolescentes. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, eso en atención a las diligencias que se encuentran pendientes y al carácter de adolescentes, que la legislación respectiva establece un plazo más acotado para dicha investigación”, explicó el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.