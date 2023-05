Fiscal nacional por Tren de Aragua: “Están todos nuestros mejores esfuerzos destinados a poder desbaratar una red de esa naturaleza”

Tras la la ceremonia de lanzamiento de la Política de Relaciones Laborales del Ministerio Público, con la presencia del director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou, el fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó la mañana de este martes su conformidad con la indagatoria que se realizó para desbaratar a una célula del Tren de Aragua que operaba en Concepción.

La Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía del Biobío, concretó la detención de 10 sujetos vinculados a la organización criminal internacional venezolana. La banda fue acusada de trata de personas para la explotación sexual y tráfico de drogas. A sus víctimas les imponían una “multa” de $3 millones 500 mil, que tenían que pagar. Las obligaban a tener sexo sin preservativo y restringían su libertad.

Valencia aseguró que uno de los principales focos de atención de su gestión, desde que asumió en enero de este año, es el crimen organizado “y particularmente aquel que tiene características transnacionales”.

“Gran parte de nuestros esfuerzos han estado dirigidos a combatir ese fenómeno que no tenía antecedentes en nuestra historia republicana”, señaló, recordando que la Fiscalía de Tarapacá fue designada para investigar a esta organización y sus ramificaciones.

“Entiendo que el procedimiento que se inició como consecuencia del hallazgo de un cadáver en la Alameda hoy ha derivado, hasta donde tengo conocimiento, a que sus presuntos autores tendrían eventualmente vínculos con redes o actividades en la ciudad de Concepción”, comentó el jefe del Ministerio Público.

Valencia también hizo un comentario, al parecer aludiendo al vínculo que existiría entre el sujeto prófugo por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, Carlos Cortez Flores, alias “Carlitos Nike”, un venezolano que hablaba de traer a compatriotas a ejercer comercio sexual y que según los testimonios que ha podido recabar la policía, estableció lazos con el mundo delictual en la Región del Biobío. Uno de los sujetos formalizados por el caso, Luis Lugo Machado residía en Concepción, donde estuvo detenido por porte ilegal de armas y microtráfico de drogas.

“Hemos señalado reiteradamente que esa organización criminal no solo tiene actividades en el norte de Chile, sino que también hemos detectados actividades que se extienden hasta el sur. No corresponde que dé detalles, para poder asegurar su éxito, de diligencias particulares que ya hemos estado realizando respecto de ello. Ustedes han podido apreciar que en el caso del asesinato del suboficial mayor Palma, que ocurrió en la comuna de Santiago, una de las personas que están detenidas o están involucradas tenían actividades en el sur de Chile. No corresponde, para asegurar el éxito de las diligencias, que entregue detalles de lo que estamos haciendo en el sur para desbaratar esa red pero quiero que la ciudadanía tenga claro de que están todos nuestros mejores esfuerzos destinados a poder desbaratar una red de esa naturaleza, tal como lo he señalado, el crimen organizado no nos va a ganar esta pasada”, enfatizó el fiscal nacional.