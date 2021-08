Fiscal regional de Valparaíso plantea la necesidad de modificar titularidad exclusiva del SII para querellas por delitos tributarios tras decisión de no perseverar investigación contra 34 personas en caso SQM

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, planteó la necesidad de modificar la titularidad exclusiva que tiene el Servicio de Impuestos Internos de la acción penal en casos de delitos tributarios, para que el Ministerio Público pueda perseguir estos hechos sin presentación de querella.

Esto, luego que el órgano persecutor informara que decidió no perseverar en la investigación contra 34 acusados en el caso SQM, incluido el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Los 34 indagados no llegaron a ser formalizados, ya que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se presentara una querella por los presuntos delitos.

“Ha sido una constante desde las gestiones de cada uno de los fiscales nacionales el permanentemente llevar al debate el que no deben que existir situaciones de esta naturaleza”, afirmó Perivancich.

La fiscal cuestionó que “en definitiva hay otro órgano que no tiene relación con la investigación penal, a quien no le está encargada esa función y que sin embargo tiene que tomar esta decisión que es discrecional: ¿Presento o no presento denuncia?”.

“Aquello debiera estar librado única y exclusivamente, es decir avanzar en una investigación penal, a quien está encargado de la persecución que es el Ministerio Público”, sostuvo.

La persecutora explicó que en esta investigación se instó a que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional el artículo 162 del Código Tributario, la norma que establece este rol del SII, sin embargo el TC estimó que “no había suficiente fundamento para arribar a esa decisión”, señaló Perivancich. El requerimiento de inconstitucionalidad aludido, se presentó en el primer trimestre de 2019 ante los casos del exministro Pablo Longueira Montes; el tesorero del PPD, Luis Matte Lira; y Eva Sara Mujica, excontadora de la firma SAC S.A., cuestionando la interpretación de la norma que sostiene que cuando hay delitos tributarios, solo se puede investigar si el Servicio de Impuestos Internos se querella.

Refiriéndose al grupo de los 34 políticos y otros personeros que no serán formalizados, la fiscal de Valparaíso explicó que al no haber querella contra ellos por parte del SII no es posible formular acusación en contra de estas personas y “por otro lado nosotros no podemos mantener permanentemente vigentes las investigaciones”.

“Se comunica esta decisión al tribunal, es decir, no tenemos antecedentes suficientes para seguir adelante respecto de estas personas y el tribunal tiene aquello por comunicado, que es distinto del estándar de sobreseimiento definitivo con el que en algunas ocasiones se confunde, porque el sobreseimiento definitivo, independiente de sus causales supone que se establezca que no hay comisión de delito alguno, o que no hay participación de parte del sujeto, etcétera, es un estándar muy distinto al de la decisión de no perseverar”, aclaró.

La audiencia de preparación de juicio oral en contra de 16 acusados por caso SQM se mantiene en desarrollo desde junio de este año. A la fecha 10 imputados han sido condenados en el caso.