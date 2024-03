Fiscalía decide no perseverar y cierra investigación por caso de Erica Hagan

En el marco del caso por el homicidio de la psicóloga estadounidense Erica Hagan, ocurrido el 6 de septiembre de 2014 al interior de la residencia de intercambio del colegio Bautista de Temuco, la Fiscalía Regional de La Araucanía informó a los intervinientes la decisión de no continuar con la investigación.

El ente persecutor solicitó una audiencia para el próximo 17 de abril en la que va a comunicar la decisión de no perseverar en la causa.

La vocera de la Fiscalía de La Araucanía Nelly Marabolí indicó que a comienzos de marzo se comunicó tanto a los intervinientes como al tribunal que en la audiencia del próximo mes se “comunicará la decisión de no perseverar en la investigación, por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Los abogados representantes de Regina O´Neal, madre de la víctima y querellante, aseguraron que buscarán mantener abierta la investigación, para lo cual insistirán en algunas diligencias que no se han efectuado.

El abogado Roberto Celedón señaló que corresponde a “una pésima noticia para el país”.

“Se trata de una joven estudiante, psicóloga norteamericana que llegaba a Chile por primera vez vinculada a un colegio en Temuco. Fue huésped del colegio y muere asesinada. En un hecho tan grave como el homicidio, el asesinato de una ciudadana extranjera, norteamericana en este caso, en un lugar y una situación tan acotada ¿Cómo es posible que no se haya podido descubrir la verdad y se declare cerrado el sumario y se comunique la decisión de no perseverar? En circunstancias que en el primer juicio, ya se había extraviado una pieza importante como era el reloj de la víctima y se extravió en Investigaciones. Y ahora he tenido información, que se han extraviado más evidencias biológicas ahora, en la Fiscalía”, aseguró el penalista.

Celedón añadió que “con todo lo que se está conociendo hoy en día a través de los medios de comunicación, que comprometen a directores de la Policía de Investigaciones ¿Quién está detrás de todo esto?”.

“Cómo es posible que un crimen en un espacio tan acotado, que se sabe quienes estuvieron, no se pueda determinar ¿Quién y por qué se mató a una niña, a una joven profesional? Son las preguntas que quedan en el aire y que deben ser respondidas”, dijo.

La fiscalía anunció la reapertura del caso en septiembre de 2020 y en enero del año siguiente se hizo ingreso al departamento donde vivía la profesional y donde fue hallado su cuerpo, para realizar las pericias correspondientes en el sitio del suceso.

Domingo Cofré, único individuo que había sido señalado como presunto autor del delito, fue absuelto de forma unánime por el Tribunal Oral de Temuco, tras considerar que existió falta de prolijidad durante la realización de la investigación.

La decisión de reabrir el caso se tomó luego de la solicitud formulada por la madre de la víctima.

El caso Hagan

Erica Faith Hagan tenía 22 años cuando llegó a Chile a través de un programa de intercambio para apoyar en la enseñanza del idioma ingles y colaborar en la formación religiosa de los alumnos del Colegio Bautista de Temuco.

La preocupación por la psicóloga extranjera comenzó cuando no contestó las llamadas telefónicas de su compañera de trabajo, Marta Muñoz. Por este motivo, Muñoz solicitó a su marido, Harold Gutiérrez, que fuese al departamento para tener noticias de Hagan.

Al llegar a la residencia de dos pisos, pasado el mediodía del 6 de septiembre de 2014, Gutiérrez, junto a un carpintero del colegio que lo acompañaba, se percataron que desde el primer piso salía mucha agua. Al acceder por la puerta trasera del inmueble avistaron el cuerpo de la joven boca abajo, en la tina del baño, y con claros signos de violencia. Desde la fiscalía se señaló entonces que el cadáver presentaba “tres lesiones en la cabeza atribuibles a un objeto contuso cortante”.

El autor del crimen intentó borrar las evidencias del delito, tratando de provocar un incendio en la residencia, hecho que no se logró materializar dado que las llamas no consumieron el total del inmueble.