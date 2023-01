Fiscalización a motocicletas: durante el año 2022 se cursaron casi 12 mil infracciones y se retiraron de circulación 1.698 de estos vehículos

La jornada de este jueves, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, junto con la alcaldesa de Santiago Irací Hassler y otras autoridades dieron a conocer un balance de la fiscalización a motocicletas, en el marco del plan “Calles Protegidas” del ministerio.

Según las cifras informadas, durante el año 2022 se realizaron 36.550 controles a motos, se cursaron 11.779 infracciones, y se retiraron de circulación 1.698 de estos vehículos. Comparado con el año 2021, este 2022 se realizaron un 71 % más de fiscalizaciones, se cursaron 52% más de infracciones y se realizó un 31% más de retiros de circulación.

“Acá hay un esfuerzo muy importante y sistemático del cual no vamos a claudicar en el seguir fiscalizando nuestras vías para que sea un espacio seguro para quienes se trasladan con ellas”, sostuvo al respecto el ministro Muñoz, destacando que el plan “Calles Protegidas” se está aplicando en paralelo en 6 puntos de la Región Metropolitana y también a lo largo del país.

En cuanto a la fiscalización, el titular de Transportes destacó que “hoy lo que tenemos es una creencia de algunas personas que hay ciertas motocicletas que por tener una cilindrada baja o por ser una bicicleta equipada con un motor a dos tiempos no necesitarían homologación o placa patente. Eso no es así”.

En ese sentido, reiteró, “las bicicletas con motor, son motocicletas”, ya que las las llamadas bicimotos no existen en nuestra legistación. “Por lo tanto todas las personas que tienen una motocicleta necesitan tener un vehículo que esté homologado, que pase por una revisión técnica, que el conductor tenga su licencia de conducir y placa patente”, añadió.

“Queremos avanzar en esta dirección de modo que todos los vehiculos que circulen por nuestras calles estén debidamente homologados y cuenten con su documentación correcta”, añadió

Por su parte la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, destacó que gracias al trabajo en conjunto con el MTT y Carabineros durante el 2022 en Santiago realizaron 120 mil fiscalizaciones a automóviles y motos, con lo que pudieron retirar 440 vehículos, “siendo de ellos un 60% motos que no cuentan con la normativa adecuada o sus conductores no cuentan con la licencia que es necesaria para conducir”.

En cuanto a cuáles son las faltas más frecuentes en la fiscalización a los vehículos, el mayor Rodrigo Melo, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, detalló que hasta ahora han detectado “de todo”. “De vehículos que no portan la documentación, conductores que no mantiene su licencia de conducir, y dentro de eso, también hemos encontrado vehículos que andan con sus placas patentes ocultas”.

En el caso de las multas, circular sin documentación se considera una infracción grave, y la persona arriesga una multa que va de 1 a 1,5 UTM, además del retiro de circulación de su vehículo.

Qué son los vehículos “mosquito”

Los vehículos adaptados o hechizos a los que se les suma un motor, se han popularizado con el nombre de “mosquito”. Según detallan desde el Ministerio de Transportes, estos vehículos se trata en muchos casos de bicicletas a las que se le incorpora un motor a combustión no homologado, es decir, sin autorización, que les permite alcanzar velocidades de hasta 50 km/hora, emitiendo alta contaminación ambiental y acústica.

De acuerdo a las mediciones, la concentración de hidrocarburo y de dióxido de carbono por unidad es 100 veces mayor que los gases emitidos por un auto, y en materia de ruidos, estos vehículos generan 2 veces más que la norma permitida para automóviles.

Según la ley vigente, todos los vehículos con motor de combustión se consideran como motorizados. Esto obliga a sus conductores a contar con licencia, casco, patente, permiso de circulación, seguro obligatorio y revisión técnica o certificado de homologación vigente.

Aquellas personas que son detectadas conduciendo este tipo de vehículo arriesgan una infracción considerada grave por no contar con documentación (que va de 1 a 1,5 UTM) además del retiro de circulación y el pago del aparcadero. Sólo la infracción puede ir entre los 60 y los 90 mil pesos.