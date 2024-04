Formalización de Jadue: Tohá dice que “es muy importante respetar la labor de la justicia y no hacer instrumentalización de estos procesos”

“Es muy importante respetar la labor de la justicia, es muy importante no anticipar juicios y no hacer instrumentalización de estos procesos”.

Así reaccionó esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la solicitud del Ministerio Público de formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la gestión de las farmacias populares de esa comuna.

En concreto, la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se enmarca en supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El ente persecutor venía preparando la solicitud desde hace varios meses, sin embargo, el surgimiento de nuevos antecedentes y la toma de declaraciones de testigos dilataron la decisión. Se espera que durante las próximas horas se sume un nuevo actor al caso: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que decidió querellarse.

En conversación con radio ADN, Tohá señaló: “Cuando hay comprometidas investigaciones a personas siempre es importante que la justicia avance rápido, pero cuando son autoridades públicas aún más, porque efectivamente hay un interés público y una fe pública comprometida”.

“En este caso, lo hemos dicho muchas veces, cuando ha habido procesos de distinta naturaleza contra sujetos de distinta orientación política, como gobierno no tenemos doble estándar. En todos los casos aplicamos la misma norma, se debe investigar, no se debe anticipar juicios, se debe permitir que la justicia trabaje sin interferencia y no se debe utilizar con objetivos políticos o partidistas el trabajo que están haciendo los fiscales y, en su momento, los tribunales cuando les toque intervenir”, agregó.

Respecto a los últimos casos donde se han visto involucrados varios alcaldes en investigaciones que terminan en tribunales, comentó que en el Congreso actualmente hay un proyecto de ley para “elevar los estándares, la transparencia, los controles, prevenir”. Esto, afirmó, “para tener mejores herramientas y evitar que estos episodios se repitan, estos bochornosos y lamentables episodios que hemos vistos reiteradas veces en el último tiempo”.