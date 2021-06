Galli por reforma a Carabineros: “Es importante que la ciudadanía entienda que no es de un día para otro y que no va a ser de 0 a 100% en un corto plazo”

Ayer el gobierno presentó un sitio web donde se da cuenta de los avances de la reforma a Carabineros.

Además de informar sobre las diversas instancias que se han sostenido en torno a la reforma, en esa página se señala que los cambios en la institución llevan un 23% de avance y que estos estarían finalizados para 2027.

“Es importante que la ciudadanía entienda, por eso quisimos transparentarlo a través de esta página web, que la reforma no es de un día para otro y que no va a ser de 0 a 100% en un corto plazo”, dijo hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en entrevista con radio Agricultura.

La autoridad explicó que la reforma consta de cuatro ejes: gobernanza e institucionalidad, modernización de la gestión, formación y carrera y revisión de control de orden público. Este último punto, dijo Galli, es “lo más urgente quizás”.

“Para que no generemos expectativas que no se van a cumplir. Esto no basta con actualizar protocolos aquí hay que hacer cambios profundos que quizás tienen que ver con la formación. Cuando hoy día le pedimos a Carabineros que salgan a la calle y conozcan todos los protocolos de actuación, pero en realidad los formamos en un año, La formación inicial de la policía es de apenas un año y por lo mismo yo comparto plenamente la decisión del general director de ampliar la formación inicial de uno a dos años de nuestros Carabineros”, sostuvo Galli.

Eso sí, sobre este punto, agregó: “Pero también ese es apenas un primer paso. Hay que ver cuál es el currículum que estamos formando, cómo se entrenan, la formación continua durante toda la carrera. Y en materia de control de orden público, cómo incorporar diversas técnicas y protocolos que nos permitan minimizar el riesgo de daño para la ciudadanía, pero también para los propios funcionarios policiales”.

Ayer, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señaló: “Estoy plenamente confiado y convencido de que el desarrollo, el motor y el puntos de partida para generar el cambio que se requiere en esta reforma, que es importante no solamente para la institución, sino que para el país entero, están acá, en la formación y en la participación que tenemos que tener para lograr que se haga y se materialice en forma permanente”.