Genaro Cuadros explica ante Fiscalía aporte a campaña de Crispi y su rol en la fallida compra de la casa de Allende

Fue el pasado 3 de abril que el fiscal Eduardo Yáñez, jefe de Focos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, comunicó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que el arquitecto Genaro Cuadros (FA) tenía calidad de imputado en la indagación por presunto fraude al Fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Un mes antes, eso sí, ya había comparecido ante el equipo investigador, cuando la tarde del 5 de marzo llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional. En ese momento, para entregar su testimonio en calidad de testigo.

En esa oportunidad, de acuerdo con la transcripción de su declaración -a la cual tuvo acceso La Tercera- explicó cuál fue su participación en el intento de compra, las peticiones que le hizo la ahora destituida senadora Isabel Allende (PS), las reuniones a las que asistió, y también las razones del aporte que tiempo antes había hecho a la campaña de Miguel Crispi.

Y es que en medio del interrogatorio el persecutor le consultó específicamente por dicho punto, dado el puesto que ocupaba el también militante frenteamplista, como jefe de asesores del Presidente Boric, y porque justamente el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, abrió de oficio esta indagación tras el “pinchazo” a la otrora alta autoridad.

Por lo mismo, Cuadros aclaró: “A su pregunta, efectivamente en el 2021 realicé una aporte a la campaña de candidato a diputado Miguel Crispi, por $50.000, lo que hice según recuerdo por un aporte que se pidió en una cena, en la que no participé, pero sí tuve conocimiento de que se pedían aportes para dicho candidato, por lo que aporté, lo que he hecho con diversos candidatos durante mi vida, de mi sector político o de quienes me representan, y no tiene ninguna connotación especial”.

Agregó, igualmente, que “desconocía que Miguel Crispi fuera el jefe de las personas de presidencia, con las que me reuní (en el proceso de la compraventa)”.

La petición de Allende

Genaro Cuadros es un conocido en el Partido Socialista. Militó 40 años en la tienda y en 2024 pasó a las filas del Frente Amplio. Por 10 años, además, ha sido director ad honorem en la Fundación Salvador Allende.

A raíz de ello, es que durante 2023 la otrora senadora se habría acercado a él para que trabajara en el proyecto que convertiría la casa del expresidente en museo.

“Aproximadamente, en marzo de 2023, a solicitud de la senadora Isabel Allende, realicé un perfil de proyecto de museo de la casa de Guardia Vieja. A ella le habían solicitado una propuesta de proyecto de lo que podía ser un museo en dicha casa, entiendo, quien se lo había solicitado el Presidente de la República, en el contexto de los 50 años de conmemoración del golpe de estado y la muerte del Presidente Allende. Por dicha solicitud, elaboré este perfil de proyecto", recordó.

Sostuvo, igualmente que en ese perfil ya venía instalado que la casa, una vez adquirida por el Estado, sería entregada en comodato a una fundación público privada. “La premisa era que había interés del estado en comprar la casa. La idea era generar una fundación público privada que pudiere administrar el museo, que recibiría la casa del estado en comodato para su administración. Del directorio, uno sería designado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; uno por el Ministerio de las Culturas; dos por la Fundación Salvador Allende; y un quinto director sería el presidente de la fundación, propuesto por la Fundación Salvador Allende".

Sobre los valores asociados, también precisó: “El perfil incluía una tabla de supuestos costos que traería aparejado el proyecto, el que fue por un total de $1.270.000.000. Dentro de estos, el valor del inmueble, por $800.000.000, basado en tasaciones que tenía en su poder la familia”.

Al ser consultado por los impedimentos legales para ejecutar el plan, descartó tener conocimiento. “Nunca tuve conocimiento, sino hasta ahora, de que existían los temas jurídicos que ahora se conocen como impedimento para que la venta se llevara a efecto”, mencionó.

Reuniones con el gobierno

De acuerdo con su declaración, Cuadros se reunió en tres oportunidades con representantes del Ejecutivo.

“Una primera fue en el SERPAT, aproximadamente en marzo de 2024. Acompañé a Felipe Vio, abogado de la Familia. En dicha reunión participó José Cortés de SERPAT. En esta se presentó la idea de comprar la casa y convertirla en museo, porque había una glosa presupuestaria para ejecutar con fondos disponibles la compra. En esta reunión se acordó realizar una visita a la casa, la que se realizó uno o dos meses después”, expuso.

En ese momento, rememoró, “una de las preocupaciones principal en esa reunión era si los bienes muebles estaban incluidos en el museo, porque le daban valor histórico patrimonial, ya que la casa en sí, si bien arquitectónicamente tiene valor por ser del estudio Valdés y Castillo, era una casa pequeña. Eran los bienes muebles, que habían sido del presidente Allende lo que le daba valor patrimonial, según quienes estaban en esa visita".

La siguiente cita tuvo lugar a mediados de 2024, a la también asistió con Vio. Ahí se reunieron con “funcionarios de Bienes Nacionales (Pablo Maino y una mujer cuyo nombre no recuerdo, que puede ser Denisse Hernández), de SERPAT (José Cortés y alguien más, me parece que el jefe de gabinete de Cultura) y de segundo piso (Leonardo Moreno, con una mujer cuyo nombre no recuerdo)”.

Según su exposición, en esa ocasión Leonardo Moreno “informó que el proceso no se podía hacer por Cultura, que debía pasar a Bienes Nacionales, porque no había recursos para ejecutar un museo, pero que sí había recursos para comprar la propiedad; que había reparos acerca del modelo de gestión que nosotros proponíamos, el de la fundación público - privada, la que no se podía llevar adelante; y porque la familia del presidente Aylwin, estaba haciendo lo mismo, es decir que la compra se estaba haciendo en Bienes Nacionales, por lo que no tenía ningún sentido que las compras se realizaron en dos ministerios distintos”.

Recalcó que ahí “nunca se habló de algún impedimento legal, que es lo que ahora todos conocemos”.

Tras el cambio de repartición, fue el tercer encuentro. “En julio o agosto de 2024, con Felipe Vio fuimos a Bienes Nacionales, donde participó Denisse Hernández y un funcionario que reemplazaba a Pablo Maino, cuyo nombre no recuerdo. En ésta se trató los temas de la compra, y cómo retomar el proceso. Lo que a nosotros nos interesaba era que la casa tomara el carácter de monumento histórico”.

Y agregó: “Esa fue mi participación en este proceso. Tiempo después, me enteraría por la prensa de que la compra se iba a hacer, pero luego, de que no se haría. Yo no tengo mayor participación, luego de que este caso se diera a conocer en la prensa”.