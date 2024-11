Gendarmes se movilizan a nivel nacional por asensos y exigen respuestas del Ejecutivo

En las afueras del Ministerio de Justicia, con apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), funcionarios de Gendarmería realizaron una manifestación la mañana de este lunes, en el marco de un paro nacional convocado por los trabajadores penitenciarios este 18 de noviembre.

“Enviamos un nuevo mensaje al gobierno a que se acerque a las propuestas que presentaron los trabajadores que representan el Frente Penitenciario. De lo contrario, las medidas se van a ir intensificando y se van a tomar acciones más radicales para ir en busca de las mejoras que requieren los gendarmes”, expresó el suboficial mayor Benito Saravia.

El vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios explicó el motivo de las protestas.

“Nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo, no estamos pidiendo una bonificación extra, estamos pidiendo que se reponga lo que en derecho le corresponde a todos los trabajadores penitenciarios del país, que son ascensos. Nuestros colegas tienen sus calificaciones, tienen el mérito, tienen el tiempo para ascender, pero no tenemos vacantes”, precisó.

Saravia enfatizó que son ellos, los trabajadores, los que están respondiendo ante la alta demanda en las unidades penales y “haciendo frente a más de 20.000 internos que tienen asignadas las cárceles, a las dificultades de infraestructura, de equipamiento”.

“Por lo mismo, le reiteramos a las autoridades de gobierno, autoridades del Ministerio de Justicia, ustedes tienen la responsabilidad de solucionar la problemática de todos los trabajadores penitenciarios del país”, recalcó.