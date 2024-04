General Yáñez a asesinos del teniente Sánchez: “Este no es un país donde se vienen a reír de la gente ni de sus autoridades”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, este jueves endureció el tono respecto a los detenidos por el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez, asegurando que “este no es un país donde se vienen a reír de la gente ni de sus autoridades”.

Las declaraciones del jefe policial se dan luego de que al menos uno de los tres detenidos por el crimen del policía, al salir del cuartel policial de camino al Centro de Justicia, se mostró sonriente frente a las cámaras de televisión.

Sánchez fue abatido ayer por un grupo de delincuentes que había salido a cometer el robo de celulares, en momentos en que se cruzaron con el policía en Radal con San Pablo, donde hubo un enfrentamiento a disparos, dando al menos cuatro en el cuerpo de Sánchez, quien de igual forma impactó a uno de los delincuentes de origen venezolano, quien falleció a las horas después.

En el responso fúnebre del fallecido oficial en la Iglesia Evangélica de la institución, el jefe policial dio un punto de prensa, donde volvió a referirse sobre los delincuentes. “Ayer creo me quedé corto cuando hablé de lacras”, manifestó, y agregó: “Ustedes fueron testigos que estos infames salieron del cuartel riéndose, burlándose, de los medios de comunicación, pero en definitiva, burlándose del país. Decirles que llegaron a un país donde no les vamos a aceptar ese tipo de actitudes. Nuestros carabineros están dispuestos a entregar su vida por, de alguna manera, sacarlos de nuestro país al que no se puede venir a cometer los delitos que ellos vienen a cometer”, manifestó Yáñez.

Uno de los detenidos por el crimen de teniente Emmanuel Sánchez.

En ese contexto reafirmó que “este no es un país donde se vienen a reír de la gente ni de sus autoridades. Vamos a aplicar el máximo rigor de la ley, junto con todas nuestras capacidades, los recursos y facultades que nos entrega la ley, primero que nada para que sigan burlándose de nosotros, se sigan burlando de los chilenos y sigan siendo lo peor, matando con la crueldad que lo han hecho en este caso con Emmanuel”.

“Como institución estamos dolidos, pero estamos más firmes que nunca. A estas lacras como dije anteriormente que han venido a hacer tanto daño en nuestro país, no les vamos a aceptar, primero, que se rían de nosotros en nuestra cara, y segundo, los vamos a detener, perseguir, buscar y los vamos a disponer en los tribunales para que estén en la cárcel donde deben estar”, agregó el director general de Carabineros.

Yáñez en responso fúnebre de Emmanuel Sánchez.

Asimismo, el general Yáñez descartó las presuntas amenazas sufridas por la 22° Comisaría de Quinta Normal, hasta donde llegaron los detenidos por este homicidio y donde a las 11 de la mañana, se recibió un llamado señalado que “si no los sueltan vamos a reventar la comisaría”.

Al respecto, el mandamás de Carabineros, afirmó que “fue descartado por parte de nuestros equipos especializados, quienes lograron hacer seguimiento de la trazabilidad de la llamada y se logró establecer que era una persona con sus facultades mentales perturbadas que había hecho este llamado”.