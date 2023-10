Ghassan Sahurie, el niño chileno-palestino de 7 años que está desaparecido en Gaza

Una compleja situación vive la familia de Ghassan Sahurie, un niño de nacionalidad chileno-palestino de 7 años que se encuentra desaparecido junto a su madre palestina en la Franja de Gaza.

Ghassan vivía con su familia en Irán, y hace un par de años su padre -de nacionalidad chilena- falleció de cáncer. Hace poco más de tres meses se trasladó junto a su mamá a Gaza, lugar en donde viven sus abuelos maternos.

A inicios de octubre, su familia desde Chile tuvo un último contacto con Ghassan y su madre, y desde entonces no saben de ellos.

Según relató desde Chile el tío del menor, Gustavo Zhender, a Resumen.cl, solo ha logrado comunicarse con los hermanos de su cuñada, quienes viven en otros países.

“Ellos me dicen que pudieron tener un breve contacto con ella y supieron que tanto la casa de sus padres, o sea de los abuelos de mi sobrino, como la de mi cuñada, fue completamente destruida con el último bombardeo de Israel. Ellos ahora estarían refugiados en un hospital en el centro de Gaza, pero al no tener contacto directo con mi cuñada, es como si no supiera nada”, sostuvo en el medio.

Tras el bombardeo a un hospital en Gaza que dejó al menos 500 muertos, la preocupación de Zhender aumentó, indicando sobre el ejército israelí que “sí han atacado hospitales, sí han destruido escuelas, sí han atacado iglesias y mezquitas y ahora hay un ultimátum para que la gente de Gaza abandone el territorio, pero y ¿a dónde?”.

Según indicó, demandan al ministerio de Relaciones Exteriores chileno que “exista una constancia y una preocupación, porque hay una completa invisibilización de quien posiblemente puede ser el único chileno en Gaza”.

En conversación el día de hoy con Mucho Gusto de Mega, esta jornada Zhender entregó más detalles de la situación, explicando que han estado en contacto con Cancillería, desde donde les ofrecieron ayuda, pero no para ahora.

“Cancillería no puede hacer mucho, me ofreció cosas a futuro, pero en estos momentos no puede hacer nada porque no pueden entrar (a la Franja de Gaza), no puede entrar ayuda, no pueden hacer nada”, sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de que su sobrino y su cuñada puedan venir a Chile, Zhender indicó que ella no ha barajado venir hasta acá, ya que es un país del que desconoce el idioma y que su hijo tampoco conoce, pero sí existe la posibilidad de que pueda irse a vivir donde su hermana a Turquía, indicó.

“Cancillería me ofreció eso, si ellos no se quieren venir a Chile, llevarlos a un lugar seguro”, sostuvo.