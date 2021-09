Gobernador Orrego inaugura Mapocho Pedaleable provisorio: proyecto estará habilitado hasta abril del próximo año

Esta mañana, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, inauguró el proyecto Mapocho Pedaleable provisorio, el cual contempla dos accesos y abarca dos kilómetros de largo.

“Buena noticia para la ciudad y también para toda la gente que ama el deporte, la recreación, el encuentro y también, por qué no, sumarse a recupera el Río Mapocho para la ciudad de Santiago”, expresó la autoridad regional durante la instancia.

El proyecto estará habilitado solo hasta abril del próximo año, ya que, tal como anunció el gobernador, esta primera construcción será para retomar el proyecto definitivo: Mapocho Pedaleable y Caminable.

La idea inicial contempla una cicloruta pavimentada que estaría al costado del lecho del río y permitiría recorrer las comunas de Santiago y Providencia. Además, contaría con cinco accesos permanentes y casi cinco kilómetros de largo. “Esperamos que el próximo año ya se inicie la construcción como corresponde”, señaló Orrego.

Por otro lado, durante el punto de prensa también fue consultado sobre el anuncio que realizó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respecto a la entrega de permisos para el comercio ambulante en la comuna.

En esa línea, el gobernador de la RM respondió que “el problema del comercio ambulante está absolutamente desbordado, no solamente en la comuna de Santiago. Tiene una causa social, sin duda alguna, de gente que anda buscando trabajo (...) y no dudamos de las buenas intenciones de la alcaldesa Hassler en cuanto a tomar esta iniciativa”.

Pero agregó que: “Creemos que va en la dirección incorrecta por varios problemas”. Según expresó, el comercio ambulante está “asociado a fenómenos de delincuencia” y también hizo alusión a los problemas de salud pública, explicando que ”no se pueden vender cosas de alimento en la vía publica”.

También, aseguró que se produce una “competencia desleal con los comerciantes establecidos”, por lo que explicó que “creemos que el camino es formalizar a las personas, darles oportunidades para que tengan un trabajo, un emprendimiento, pero no consolidar la experiencia del comercio ambulante que no ayuda no solamente a esas personas, sino que tampoco a la ciudadanía”.