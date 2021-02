Gobierno anuncia cambio al horario de toque de queda tras casi dos meses: medida comenzará a regir a partir de las 23.00 horas

Por cincuenta y ocho días el inicio del toque de queda se había mantenido a las 22.00 horas. Esto cambiará, sin embargo, a partir del jueves 25 de febrero, cuando la medida comience a regir a partir de las 23.00 horas y hasta las 5.00 de la madrugada.

Así lo confirmó este lunes la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en la entrega de un nuevo balance del Ministerio de Salud sobre la evolución del coronavirus en el país y los cambios en el Plan Paso a Paso. “Esto es para todo el territorio nacional a partir de este jueves″, enfatizó.

“Si bien el toque de queda se ha modificado en distintas oportunidades, e inclusive en algunos casos se han establecido toque de queda especiales, esta una medida sanitaria que (...) lo que hace es evitar que las personas se reúnan siendo ese uno de los motivos de mayor contagio del virus. Es por eso que esta medida es tan importante y se ha adoptado en todos los países”, añadió la subsecretaria.

Y sostuvo que “hoy se hace esta modificación porque, tal como lo ha dicho el ministro (Enrique Paris), la situación de la pandemia está estable, pero también, como siempre hemos dicho, se van a adoptar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de las personas”.

Además, Martorell indicó que, según cifras de Carabineros, 170.738 personas han sido detenidas por incumplimiento de esta medida en particular mientras que 416.563 han vulnerado o cometido delitos sanitarios.

En diciembre pasado, previo a las fiestas de fin de año y luego de la alerta del Minsal por una segunda ola de contagios, el Presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del estado de catástrofe por 90 días más con el fin de poder mantener medidas sanitarias como las cuarentenas y el toque de queda (que en total lleva once meses de implementación).

Poco después, la autoridad de Salud informó que a partir del 26 de diciembre -con excepción de la celebración de Año Nuevo-, el toque de queda se adelantaba a las 22.00 y hasta las 5.00 horas, un horario que se mantuvo por cerca de dos meses.

A inicios de febrero, en tanto, el gobierno abordó la posibilidad de un eventual cambio en la medida tras la propuesta del gremio gastronómico de reevaluar la duración de la restricción en vista del avance de algunas comunas en el Plan Paso a Paso. Un llamado al que después se sumaron distintos gremios y organizaciones sociales.

Sin embargo, la propuesta que no fue acogida entonces por el Ejecutivo. Según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, pese a que había una “tendencia a la mejoría” en las cifras del Covid-19, “nos parece que la situación es bastante precaria a nivel del sistema asistencial, el número de fallecidos todavía es muy elevado”, dijo. Pero también agregó que se “reconsideraría” esta determinación si los indicadores “van mejorando”.

La situación se conversó también en el Comité de Emergencia Covid-19 y, en línea con los dichos de Dougnac, “se consideró que aún no podemos pasar a la medianoche, pues estamos esperando que haya mejores indicadores”, añadió hace algunos días el titular de Salud, Enrique Paris. Aunque entonces desde el Minsal precisaron que la decisión de modificar o no el toque no saldría de ahí, sino que del Mandatario.

“Estamos en una etapa tan crucial de la vacunación (...) que arriesgar algo ahora creo que a lo mejor puede costar muy caro”, aseguró el martes pasado en Radio Universo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El jefe de gabinete añadió en la instancia que el gobierno “se ha abierto” a discutir al respecto, “pero siempre pensando en cuál es el beneficio de las personas”.