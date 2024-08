Gobierno atribuye coincidencia en arma usada en robo a Brinks y ataque a Siches a relaciones de negocios entre bandas criminales

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió la tarde de este martes a la coincidencia en un arma usada en el robo a la empresa de valores Brinks en Rancagua y el ataque contra la ex titular de la cartera, Izkia Siches, en marzo de 2022 en la comunidad mapuche de Tumucuicui.

Es que de acuerdo a las pericias realizadas por los equipos investigativos, un arma de fuego marca Glock, incautada a uno de los detenidos por el robo a la sucursal de Brinks el pasado 16 de agosto, y que fue utilizada en el atraco, coincide con la que disparó contra la comitiva de la ex secretaria de Estado en su fallido intento por internarse en La Araucanía.

Consultada al respecto en su paso por la Región de Ñuble, Tohá respondió sobre dicho hallazgo: “Gracias a que hoy día tenemos mayor tecnología de identificación balística, estamos logrando en la investigación de muchos delitos, establecer qué armamento que se ocupa para cierto tipo de acciones ilegales están vinculados con otros delitos muchas veces cometidos en otros sectores del país”.

De acuerdo a la titular de Interior, en ocasiones delitos que a simple vista parecen totalmente distintos, se vinculan debido a la relación entre distintos grupos criminales.

Ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Aton Chile.

“Uno no se imagina que hay relación entre bandas que están dedicadas a las acciones reivindicativas en el sur respecto de otras que hacen asaltos en la zona central”, dijo, y luego agregó: “Esto ya no debiera sorprendernos, (porque) en varias ocasiones ha habido situaciones similares en que armamento utilizado o encontrado en un contexto está vinculado a otras acciones delictuales de grupos que no son necesariamente la misma banda”.

Tohá sostuvo que “la delincuencia hoy día establece relaciones, tienen negocios entre ellos, cambian armamento, hacen también apoyos a veces operativos y por eso es tan importante que la persecución penal, la labor policial y todo el trabajo de seguridad se haga con niveles de inteligencia y tecnología cada vez más altos”.

“Por eso tenemos hoy día dos leyes de inteligencia en el Parlamento, por eso hemos estado comprando tecnología de identificación balística, de lectores también de huella limpia de las armas, por eso hemos ido entregando a las policías y a los distintos organismos de la seguridad elementos tecnológicos”, cerró.