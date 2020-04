Gobierno interpone denuncia contra jóvenes que fueron sorprendidos en Las Condes transgrediendo toque de queda

El Ministerio del Interior interpuso una denuncia en contra de los siete jóvenes que fueron sorprendidos por militares la noche del miércoles mientras conducían su auto en Las Condes, transgrediendo así el toque de queda y la cuarentena que rige en la comuna.

Según se lee en el recurso, cuatro mujeres y tres hombres se trasladaban al interior del vehículo a las 23.35 horas cuando fueron controlados por efectivos del Ejército en la intersección de Avenida Las Condes con Padre Hurtado. Ni el conductor ni los acompañantes contaban con salvoconducto.

Según relató capitán Pablo Carvajal, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, los jóvenes habrían arfumentado que "se dirigían a una fiesta y se les pasó la hora”. El grupo fue puesto a disposición de la 17° Comisaría de Las Condes. Sin embargo, no fueron citados a declarar y se les entregó salvoconducto para que regresaran a sus casas. Desde Carabineros explicaron que no fueron porque incumplir el toque de queda no es un delito como tal.

El gobierno solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos y la eventual infracción de los involucrados al artículo 318 del Código Penal que establece que “el que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales”.

Además de lo anterior, y sin perjuicio de la vulneración de normas penales, los sujetos habrían infringido el Plan de Acción Nacional establecido para el COVID-19, por el Ministerio de Salud, donde se establecen protocolos de acción de amplia difusión pública.