Gobierno Regional anuncia programa para reinserción laboral de comerciantes ambulantes ilegales en la RM

Esta jornada, el gobernador regional de Santiago, Claudio Orrego, anunció un Programa de reinserción laboral, cuyo objetivo es la reconversión de comerciantes ambulantes que trabajan informalmente en espacios públicos de nueve comunas de la región: Santiago, Estación Central, Providencia, Recoleta, La Pintana, Maipú, Puente Alto, Independencia y San Bernardo.

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional por casi $380 millones y ejecutada por la Fundación Emplea ligada al Hogar de Cristo, convocará a más de 3.200 comerciantes informales para que “se reinventen laboralmente, ya sea insertándose en un trabajo formal o iniciando un nuevo emprendimiento”.

“Superar el comercio ambulante ilegal supone no solo el uso de la fuerza pública, sino también, entregar oportunidades reales para aquellos que hoy día no ven alternativas para poder salir de las calles. Este trabajo no lo podemos realizar solos”, dijo la autoridad regional.

Asimismo agregó que combatir el comercio ambulante ilegal supone tres caminos: “recuperar el espacio público, combatir legal y judicialmente las mafias del comercio ambulante, y entregar oportunidades reales para quienes se han visto forzados a vender en la calle”.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Emplea, Jorge Gaju, indicó que “las personas que hoy ejercen el comercio ambulante informal lo hacen porque piensan que esa es su única alternativa. A través de este programa queremos demostrarles que existen más alternativas y que sí pueden optar a un trabajo más seguro y estable”. comentó.

En representación de las nueve comunas, la actividad contó con la presencia de los alcaldes Gonzalo Durán, de Independencia, Christopher White, de San Bernardo, y Tomás Vodanovic, de Maipú, quienes coincidieron con el programa.

Al respecto, el alcalde Durán sostuvo que “es una gran idea, pues el comercio ilegal genera problemas muy grandes al interior de las comunas por cómo afecta a comerciantes legalmente establecidos y cómo impacta en el espacio público. Nos parece que esta iniciativa es muy importante porque complementa nuestros esfuerzos por terminar con los problemas que genera el comercio ambulante informal”.

En tanto, el alcalde Tomás Vodanovic, agradeció la iniciativa y aseguró que se suma “un esfuerzo adicional, un granito de arena más, para poder darle herramientas a las personas que hoy quieren transitar hacia la formalidad del empleo y entender que el espacio público les pertenece a todos”.

En la misma línea, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmó que “hoy se está mostrando un camino que es la reconversión laboral de las personas, junto con recuperar el espacio público y perseguir a las asociaciones ilícitas. El rol de la autoridad es proteger el espacio público y con convicción nos sumamos a esta iniciativa del Gobierno Regional que construye un camino concreto para quienes ejercen el comercio informal”.