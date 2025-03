Guillermo Muñoz: “El principal problema de Metro es el comercio ambulante, cada vez más violento y siendo gestionado por grupos organizados″

A sus 50 años de funcionamiento, Metro de Santiago enfrenta en la actualidad grandes desafíos de modernización, no solo en lo visual. Y por eso, con una inversión de 1.300 millones de dólares, el sistema se apresta para transformar su infraestructura, tecnología y servicios para adaptarse a las nuevas necesidades de los pasajeros y las exigencias del futuro.

Un trabajo de logística que según su presidente, Guillermo Muñoz, no ha sido fácil, pero sí necesario. “El principal desafío es intervenir sistemas críticos, como las puertas de andén, sin afectar la operación. Esto requiere extrema precaución para no interrumpir el servicio diario, especialmente al trabajar en una línea en uso”, ejemplifica con la Línea 1 a La Tercera.

¿A qué apunta la modernización de Metro?

Metro está en constante modernización, renovando activos y tecnología para evitar la obsolescencia. Al asumir decidimos ir más allá y alinear esta renovación con la expansión de la red. Las líneas nuevas (3 y 6) tienen un estándar distinto a las tradicionales, y con la llegada de las líneas 7, 8 y 9, buscamos estandarizar la experiencia del usuario. Además, la Línea 1, clave en la red, sufre interrupciones por incidentes menores, por lo que mejorar su resiliencia es fundamental. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio homogéneo y eficiente para todos los pasajeros. Entonces, para poder darle más resiliencia a la red de 225 kilómetros queríamos estandarizar el servicio, y no que una persona que está viajando a las 6 se encuentre con una realidad distinta en las otras líneas.

Render instalación puertas andén Estación San Pablo.

¿En qué consisten las modernizaciones?

Iniciamos el proyecto de instalación de puertas de andén como primer paso para transformar la Línea 1 en una línea completamente automática, similar a las líneas 2, 3 y 6. Entre las principales mejoras, instalaremos puertas de andén en la Línea 1, remodelaremos estaciones, y reforzaremos la infraestructura con nuevos ascensores y escaleras mecánicas en puntos críticos. También mejoraremos las instalaciones para nuestros trabajadores, adaptándolas a estándares más actuales. Por otro lado, implementaremos mejoras en la comunicación con los pasajeros, optimizando la señalética y explorando nuevas tecnologías para una experiencia más digital e intuitiva.

¿Qué líneas serán intervenidas con la instalación de puertas en andenes?

A largo plazo, todas las líneas serán intervenidas. En el corto plazo, comenzaremos con la Línea 1. Posteriormente, se sumarán otras líneas, probablemente la 5 y la 2, aunque el orden aún está en evaluación. Así, el proyecto completo de puertas parte este año y finalizará en 2029.

¿Cuál será la primera estación a intervenir?

Estación San Pablo tendrá sus puertas de andén instaladas y funcionando en diciembre de 2025. Y de ahí vamos a ir avanzando hacia el oriente. Cada dos o tres meses más o menos vamos a ir entregando puertas en las estaciones que vienen.

Render instalación de puertas en andén.

¿El servicio se verá muy afectado?

Esperamos que no, que solo hayan afectaciones puntuales en las estaciones. Pero no debería ser mayor. Va a permitir que la gente siga viajando por la Línea 1 como lo hace todo el tiempo. Ahí hay una desafío importante y un compromiso de que no vamos a afectar la operación de la Línea 1 en este proceso de construcción. Algunas intervenciones se realizarán dentro de las estaciones, delimitando áreas con cierres de faena para garantizar la seguridad de los pasajeros mientras continúan circulando. Otros trabajos se ejecutarán fuera de la zona de tránsito de usuarios, en sectores técnicos. Además, habrá labores nocturnas, como el refuerzo y aislamiento eléctrico de los andenes.

¿Las estaciones también serán modernizadas?

Estamos inspirándonos en las tendencias que se están implementando en ciudades como París y en Asia, donde no solo se actualizan aspectos técnicos, sino también el diseño visual de las estaciones. En esta primera etapa vamos a intervenir nueve estaciones: Franklin, Departamental, San Ramón, La Granja, Santa Julia, San Joaquín, Plaza Egaña, Universidad de Chile y San Pablo.

Render instalación de puertas andén.

¿Qué se busca realizar ahí?

En todas las estaciones se mejorará la iluminación, los revestimientos, la señalética y los accesos. En algunas, como Universidad de Chile también se cambiará la estructura del comercio dentro de la estación, ya que es un espacio muy grande y frecuentemente utilizado no solo para viajar, sino también para comprar al paso. La idea es darle un aspecto similar al de un centro comercial, con baños, cafeterías y restaurantes, creando un ambiente más cómodo para los usuarios que no solo buscan acceder al Metro, sino también descansar, reunirse o esperar. Este modelo de intervención se aplicará también a otras estaciones con alta presencia de comercio, con el objetivo de restaurar y mejorar su infraestructura para una mejor experiencia.

¿Cuándo empezarán a ser intervenidas?

A mitad de este año y estarán finalizadas a fines de 2025, menos Universidad de Chile que cuenta con intervenciones más de estructura. Las otras estaciones, por ejemplo, tendrán intervenciones más simples como iluminarias, en las paredes, entonces no demora lo mismo que construir un ascensor completamente nuevo.

¿Alguna de estas estaciones se está interviniendo específicamente por temas de seguridad?

No. Después del estallido social, ya completamos un proceso de reconstrucción y mejoramiento de las condiciones de seguridad en toda la red. Ese proyecto, que incluyó barreras antibandálicas y portones, ya está terminado. Ahora,buscamos mejorar la seguridad mediante el uso de tecnología, como cámaras inteligentes con procesamiento de imágenes. Además, estamos implementando tótems de emergencia en cada andén, que permitirán a los usuarios contactar rápidamente al centro de control en caso de una emergencia.

¿Cómo ha tenido que cambiar el plan de seguridad en el Metro?

El plan de seguridad del Metro ha evolucionado para enfrentar un entorno más complejo, incorporando mayor dotación de personal y tecnología. Tras la disminución de personal durante la pandemia, aumentamos en más del 20% la seguridad, especialmente en horarios críticos. Se han implementado turnos más eficientes y sistemas de alerta temprana, controlando problemas como la evasión y el comercio ambulante. Esto ha mejorado la percepción de seguridad, pasando de un 22% a un 66% de usuarios que se sienten seguros en el Metro desde 2022.

¿Cuál considera que es el principal problema de seguridad actualmente en Metro?

El principal problema de Metro sigue siendo el comercio ambulante. Es un desafío complejo de erradicar, ya que cada vez es más violento y está siendo gestionado por grupos organizados, además de individuos que venden productos para ganarse el sustento diario. Aunque, afortunadamente, otros temas de seguridad, como la tasa de delitos, no han mostrado preocupaciones significativas, el comercio ambulante sigue siendo nuestra principal preocupación debido a su visibilidad y el impacto que genera.

¿Se ha trabajado con el municipio de Santiago o el gobierno para la reapertura de Cal y Canto?

Aún estamos monitoreando la situación. El acceso cerrado representaba solo un 3% del flujo de pasajeros, por lo que su cierre no ha afectado significativamente. Aunque la estación y el entorno han mejorado en términos de orden y control, aún falta implementar un plan más robusto para recuperar completamente el área y asegurar que los pasajeros puedan utilizar esa ruta de manera adecuada.

¿Se piensa reabrir?

Ese acceso tiene poco sentido mientras esté detrás de un pique de construcción relacionado con la Línea 7. Este acceso no lleva a ningún lado útil, ya que la única opción es cruzar hacia el otro lado por La Paz. Por ahora, el acceso no se ha cerrado de forma definitiva, pero no tiene mucha funcionalidad mientras dure la construcción.