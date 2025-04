Horario de invierno: en qué lugares no se cambia la hora este sábado en Chile.

Este sábado 5 de abril se realiza el tradicional cambio de hora en varias zonas de Chile, sin embargo, no todos los habitantes del país experimentarán este ajuste en sus relojes

En la mayoría del país, hoy entra en vigencia el horario de invierno. Esto significa que las 00:00 horas de este domingo, los relojes deberán retroceder una hora, pasando de las 00:00 a las 23:00 horas del sábado.

Sin embargo, en ciertas regiones del país no se realiza el cambio de hora debido a diversas consideraciones, como las características geográficas y la hora solar.

Zonas que no cambian la hora:

Las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena no tendrán que atrasar una hora sus relojes. Desde 2015 adoptaron una política de no aplicar el horario de verano, quedando con una diferencia horaria constante con respecto al resto del país. Esto se debe a las particularidades climáticas de la zona, que cuentan con más horas de luz en invierno debido a su ubicación geográfica, por lo que no se consideran necesarias las modificaciones horarias.

En tanto, cabe señalar que en Rapa Nui, si se efectuará el cambio de hora, pero a diferencia del resto del país, en la isla será a las 22:00.

El horario de invierno en Chile durará hasta el sábado 6 de septiembre de 2025, cuando se realice el cambio al horario de verano.