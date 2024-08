Hospital de Antofagasta asegura que en 2 meses debería tener resueltas irregularidades detectadas por Contraloría en listas de espera

El director del Hospital Regional de Antofagasta, Antonio Zapata, abordó esta jornada las irregularidades detectads por contraloría en el recinto hospitalario respecto a las listas de espera, señalando que lo informado se lo tomaban “con responsabilidad” y que ya esatban trabajando para solucionarlo.

“Es un problema sobre el cual ya estábamos tomando algunas acciones. De hecho, no había un encargado de lista de espera en nuestro hospital hasta el año 2023, tiempo en que yo asumí como director de este hospital y en donde nombramos un encargado referente de la unidad de lista de espera donde la creamos también. Y eso fue dando luces de que habían algunos problemas de registro de hace mucho tiempo y que nosotros estábamos tratando de subsanar”. explicó.

En cuanto a las dos personas que fueron anotadas como fallecidas, pero no estaban fallecidas, el directo explicó que el sistema SIGTE “funciona con bastantes problemas”, como ya lo han señalado la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.

“Y eso obviamente hace que ciertos cierres de casos, como estos casos puntuales, donde aparecen estas personas como fallecidas, pero que en realidad siguen vivas, es un problema ajeno a los registros propios de nuestro hospital y que son un problema a nivel más centralizado, por un ente Contralor centralizado, que son los que pueden realmente hacer los cierres de pacientes fallecidos”, explicó

Esto, “no lo podemos hacer nosotros como Hospital Regional de Antofagasta, así que si bien aparece en el informe de Contraloría, es un problema que es ajeno a nosotros, es de otra institución que regula esos registros y esa salida de los pacientes vía fallecidos”.

Por otra parte, y respecto a los 12.537 casos que mencionaba el informe de Contraloría que presentaban discrepanacias en las listas, Zapata expresó que el ente fiscalizador les instruyó hacer una regularización en 60 días.

Sobre esto mismo, destacó que de estos 12 mil casos que no están en los registros nacionales de lista espera, “no es que no estén resueltos o que sigan esperando y no hayan sido resueltos”, sino que “un número muy importante de ellos ya tuvieron atenciones o ya tuvieron cirugías”.

“Había un problema de subir a los registros, que es este registro nacional (SIGTE) que tiene el Ministerio de Salud, que como mencionó la ministra Aguilera, tiene estos problemas, y que nosotros ya un porcentaje importante de ellos ya lo habíamos resuelto y otro porcentaje que queda pendiente, estamos tratando de regularizar durante los últimos meses y ya de hecho tenemos casi todos estos casos en resolución”.

“Así que no dudamos que en los próximos 60 días tengamos todo esto ya resuelto”, afirmó.

Sobre los 12 mil casos que estarían con problemas, “la mayoría son consultas de nueva especialidad, un porcentaje que es menos del 20% corresponden a lista espera quirúrgica, y un porcentaje mayor son consultas especialistas.