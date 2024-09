“Hoy día la evidencia habló y Jadue es inocente”: abogado destaca revocación de la prisión preventiva del exalcalde

Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Daniel Jadue, valoró la resolución del 3° Juzgado de Garantía de Santiago que revocó la prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta luego de 91 días y reemplazó la medida cautelar por arresto domiciliario.

“Lo importante hoy es que el tribunal logró ver con los nuevos antecedentes arribados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que Jadue fuera inmerso en una supuesta estafa, que el engaño no le corresponde, bajo punto alguno, que las últimas declaraciones acomodaticias que intentaron usarse en su contra no pueden ser validadas, que quien dice ser estafado nunca lo fue”, aseguró Manríquez tras los alegatos, a la espera del traslado de su defendido a su hogar.

Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Manríquez aseguró que esta decisión les permite seguir avanzando hasta el juicio.

“Siempre vamos a sostener que debiera ser absuelto”, recalcó el defensor.

Jadue fue formalizado por la Fiscalía Centro Norte como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal. Desde el 3 de junio estaba cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber.

“Lo que ha quedado en claro es que no hay cómo sostener verdaderamente con estos nuevos antecedentes que expusimos por prácticamente tres horas, que efectivamente Jadue haya cometido delitos. Eso es lo que a nosotros nos importa acá”, afirmó el defensor.

El abogado interpretó la revocación como una muestra de la inocencia de su representado.

“Quien debe hablar en los procesos no son ni los fiscales ni los abogados. Eso no tiene ningún valor. Lo que importa es lo que habla la evidencia. Y hoy día la evidencia habló y Jadue es inocente. Es así de claro”, aseguró.