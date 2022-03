“Hoy se escribe una nueva página en la historia del matrimonio en Chile”: Se realizó la primera ceremonia de matrimonio igualitario del país

Cerca de las 7.30 de esta mañana en el Registro Civil de la comuna de Providencia se realizó el primer matrimonio igualitario en la historia de Chile. Esto, luego de que el 9 de diciembre del año pasado, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgara - tras cuatro años de tramitación en el Congreso - la Ley de Matrimonio Igualitario.

El agendamiento por parte del Registro Civil se abrió este lunes, y así fue como hoy, la primera pareja llevó a cabo el trámite que los convierte oficialmente en un matrimonio ante la ley.

“Hoy día se escribe una nueva página en la historia del matrimonio en Chile: Entra en aplicación la ley que consagra en nuestra legislación al Matrimonio Igualitario. Serán los sucesivos matrimonios entre personas, cualquiera que sean estas, y por eso es un día muy importante”, destacó al respecto el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

“Se trata de la iniciación de una iniciativa que presentara la presidenta (Michelle) Bachelet, acompañada por mucha fuerza por la sociedad civil representada por la Fundacion Iguales y el Movilh principalmente, y que el Presidente Sebastián Piñera presentara con mucha fuerza, que es lo que nos permite hoy en día que esta ley entre en vigencia”, recordó.

Desde la Fundación Iguales celebraron el hecho, indicando que este momento histórico para el país tiene como eje principal los niños. “Los niños son fundamentales para nuestra sociedad, como corazón, como motor de las personas en este país, y son personas que tienen derecho, y los tienen ahora. No son el futuro de Chile: son el presente y hoy estos niños van a poder acceder a los derechos que les corresponde”, indicó su directora ejecutiva, Isabel Amor.

En este mismo sentido, Rolando Jimenez, de Movilh, expresó al respecto que gracias a esta ley “hoy podemos hablar de marido y marido, esposa y esposa”.

“Eso es una realidad cultural, política, jurídica tremendamente relevante. Quisiera dedicar este momento a las parejas de gays y lesbianas que vivieron situaciones de discriminación porque no tenían acceso al matrimonio igualitario. Vivieron situaciones dramáticas de discriminación y particularmente respecto de sus hijos e hijas”, sostuvo.

Por su parte, la primera pareja en contraer matrimonio, Javier Silva y Jaime Nazar, destacaron tras firmar que este hito “es un paso importantísimo para el país” y que al mismo tiempo se sentían “orgullosos y privilegiados” de poder ser los primeros y que sus hijos ahora fuesen “iguales a los del vecino”.

“Es un inicio al país que empieza a trabajar la igualdad desde otro punto de vista”, indicaron.

Consuelo Morales y Pabla Heuser, la segunda pareja en contraer matrimonio, destacaron la importancia de lo que significa esto, sobre todo para su hija.

“Llevamos juntas 17 años. 17 años soñando que este momento llegara algún día. La verdad es que lo veíamos como un sueño que probablemente no íbamos a vivir, y por eso el año 2017 firmamos el Acuerdo de Unión Civil”, indicaron. “Pero luego vino Josefa, que tiene dos años actualmente, y ahí se revivió todos estos temores porque no tenía sus derechos establecidos como todos los niños de este país, y ya con esta aprobación de Matrimonio Igualitario llegan un sin fin de derechos de filiación (...) viene en el fondo a reconocer que todos los niños tienen los mismos derechos, y era algo que hasta ahora estaba siendo vulnerado lamentablemente, en un minuto que no ya no deberían exigir estas diferencias”.