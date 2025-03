Incendios forestales: delegado presidencial de Malleco apunta a posibles quemas no autorizadas

El delegado presidencial de Malleco, Leopoldo Rosales, apuntó a las quemas agrícolas no autorizadas como el posible origen de los siniestros que se produjeron durante la jornada del domingo y que se extienden hasta esta jornada.

De acuerdo a lo que explicó en conversación con 24 Horas, “se había dado inicialmente permiso para quemas acá en la Araucanía (durante el viernes), fundamentalmente porque la humedad atmosférica era bastante alta, por lo tanto permitía quemar. Sin embargo, a raíz de las condiciones atmosféricas, yo diría fundamentalmente a partir del día sábado y domingo, se decretó una paralización absoluta de las quemas porque las condiciones del viento, fundamentalmente el viento hacía muy peligroso las quemas, y eso fue lo que ocurrió”.

“Cuando se han autorizado las quemas, las quemas, en definitiva, se han controlado y no han generado mayores problemas, salvo un incidente que hubo en la ruta 5. Pero, en general, no había problema. El incendio de ayer que se ocasionó fue fundamentalmente por quemas, en definitiva, que no estaban autorizadas, y eso hay que decirlo”, agregó.

Según detalló, también se maneja la hipótesis de que “las quemas efectuadas en los días anteriores no se apagaron completamente y, por lo tanto, hubo un rebrote de esas quemas producto del intenso viento que había”.

El delegado además informó que conversó con el fiscal de la comuna, el cual se encuentra esperando el parte policial para iniciar los procesos de investigación correspondientes para dar con posibles responsables del hecho.

En relación a las quemas autorizadas para los días previos, el delegado explicó que es Conaf la encargada de tomar esa decisión, apuntando que “lo hace tomando unas condicionantes de variables fundamentalmente atmosféricas. Por lo tanto, en ese momento, sí estaban dadas las condiciones para quemar”.

Por su parte, el alcalde de Traiguén, Luis Álvarez, cuestionó la autorización de las quemas para los días previos. “Yo también tenía la duda, ¿por qué se autorizaron las quemas si las condiciones del tiempo estaban tan malas?“, agregando que “pero la gente es la que tiene la culpa, no tiene la culpa el gobierno ni nadie. Son ellos los que siguieron quemando y quemando y quemando”.

Además cuestionó la falta de ayuda señalando que “¿Por qué ni un avión ayer? Uno, un rato, una vuelta. Siendo que un avión habría salvado a varias casas”.