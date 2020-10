Guevara y locomoción sin costo para el plebiscito: “Se ha dispuesto de transporte gratuito para las comunas rurales de nuestra región"

“Quiero informar que para este domingo se ha dispuesto de transporte gratuito para las comunas rurales de nuestra región”, dijo el intendente metropolitano, Felipe Guevara, quien detalló hoy cuáles son los municipios en los que se aplicará la medida para día del plebiscito.

Se trata de Curacaví, El Monte, Peñaflor, Melipilla, María Pinto, Paine, Pirque, San José de Maipo y Tiltil. “Son estas nueve comunas que no cuentan con transporte regular, por lo tanto, las personas que no tienen vehículo particular no podrían salir de estos lugares. Ese es el esfuerzo que se está haciendo en esta oportunidad”, dijo Guevara.

El intendente -junto al alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Rodrigo Delgado- anunció esta jornada la donación de escudos faciales, mascarillas y agua purificada por parte de la CCU para los funcionarios municipales que trabajarán para el plebiscito. En ese contexto, fue consultado por la solicitud de la oposición de implementar gratuidad en toda la locomoción pública en dicho día.

Cabe recordar que la ministra de Transportes, Gloria Hutt, ya se había referido al tema y respondió esta mañana que "era difícil” implementar la petición para este 25 de octubre. Y más tarde, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que la gratuidad en la locomoción aplicará para las zonas “más alejadas del país” y que hay más de “1.100 convenios con empresas de transporte”.

“Todos quisiéramos que fuera más fácil la votación. Aquí nunca en la historia de nuestro país se ha entregado esa posibilidad (de transporte gratuito), se puede estudiar a futuro. Pero en esta oportunidad, no vamos a tener esa posibilidad”, afirmó al respecto el intendente Guevara.

Asimismo, reforzó el llamado a la participación ciudadana: “El derecho a sufragio es un derecho que vale la pena ejercer y por eso hago el llamado que, aún con las dificultades de movimiento que tenemos y de posibilidad de contagio, vayamos a participar, vayamos a votar este domingo 25 de octubre en este proceso inédito que se inicia en nuestro país”, agregó.

Por otra parte, señaló Guevara, se habilitarán 917 locales de votación en la RM. “Es decir, 188 locales más y eso significa que uno de cada cuatro electores va a sufragar en un lugar distinto al que ha sufragado normalmente”, explicó y, en ese sentido, llamó a revisar esta información antes del día del referéndum.

Además, anunció que este domingo, “va a estar desplegada toda la fuerza humana y material disponible, tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros y PDI”.