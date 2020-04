Intendente Guevara señala que hay tres denuncias por personas que salieron en aeronaves desde la RM rumbo a segundas viviendas

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, dio a conocer que hay tres denuncias por personas que salieron de la Región Metropolitana en helicóptero o en algún tipo de aeronave, propia o arrendada, con destino a una segunda vivienda, en medio de las medidas restrictivas producto de la pandemia de coronavirus.

Por eso, Guevara, en entrevista con 24 Horas, indicó que se tomó contacto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y se estableció que “los pilotos y las personas van a tener que dar una muy buena explicación de por qué salieron de la Región Metropolitana”.

La autoridad regional enfatizó que la medida es que las personas se queden en sus hogares. “No se puede habitar una vivienda distinta a la habitual. No se puede pernoctar alojar, no importa si es un hotel, una carpa o la casa del tío”.

Treinta puntos de control

Guevara señaló que desde este miércoles a las 07.00 ya hay cordones sanitarios de fiscalización. “Hay 20 puntos de aduana sanitaria, todos los accesos de la región”, además de 10 puntos adicionales de control sanitario de carabineros, lo que da un total de 30 puntos de aduana y fiscalización.

El intendente indicó: “vamos a controlar a todos los vehículos” y puso énfasis en que sobretodo se verificarán si las personas controladas vienen de comunas con cuarentena.

Recordó que no acatar la medida de cuarentena acarrea multa de cerca de 2 millones y medio de pesos y además se iniciará un sumario sanitario. Y si además la persona es contiagada por Covid-19, la multa es de 50 millones de pesos y arriesga hasta 541 días de cárcel. “No es ninguna broma andar dando vuelta donde no corresponde”, indicó el ex edil de Lo Barnechea.

Mascarillas en el transporte público

En general, Guevara agradeció que la población haya acatado la medida de la mascarilla en el transporte público y que solo hubo 8 personas multadas por no uso de mascarillas, e insistió en el autocuidado “porque no tenemos la capacidad de poner 1 carabinero por bus o 1 militar en cada vagón de metro”.

Guevara recalcó que la medida de las mascarillas en el transporte público no tiene fecha de término y que eso es atribución de la autoridad sanitaria.

Finalmente, para salir de la Región Metropolitana, Guevara enfatizó que solo hay tres motivos y todos requieren salvoconducto: por razones médicas, porque se va al funeral de pariente cercano, o por razones de trabajo.