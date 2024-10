Iván Flores (DC) y designación de Cordero como subsecretario de Interior: “Me pareció el mejor nombre posible”

Este viernes, el senador Iván Flores (DC), abordó en Radio Duna la denuncia de violación en contra del ahora exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Al respecto, Flores calificó la situación como “brutal”, y al ser consultado sobre cómo evaluaba el actuar de La Moneda en cuanto a cómo manejó la situación y los tiempos que manejaron entre que se realizó la denuncia y renunció de Monsalve, el senador señaló que a su aprecer esos dos días entre que ocurre la denuncia y el exsubsecretario sale del cargo fue probablemente para analizar la situación.

“Me imagino yo que habrán investigado qué tanto asidero tenía una denuncia tan recontra delicada como la de una violación ante el Ministerio Público (...) Entonces, yo me imagino, porque no cabría otra razón, habiéndose conocido el lunes esta situación, me imagino que habrán tratado de chequear y contrachequear antes de tomar ninguna decisión. Yo supongo que ha sido ese el motivo”.

Sobre Monsalve, Flores destacó que “la justicia tiene que actuar, tiene que intentar demostrar su inocencia, ojalá lo sea, y si no, por Dios que feo”.

En cuanto al nombramiento de Luis Cordero como subsecretario tras la renuncia de Monsalve, Flores señaló que le pareció “el mejor nombre posible”.

“Primero, porque conoce lo que es hoy día la comisión de delitos, el avance del crimen organizado, y lo conoce desde una cartera que ha estado preocupada, no solamente por su relación con Gendarmería y el problemazo carcelario que tenemos a punto de estallar, sino que además porque su relación con las propias policías, con una serie de instituciones en su cartera, lo coloca en una buena posición para decir ‘bueno, me cambié de caballo y ahora vamos a generar un ritmo’, que yo creo que está preparado.”, expresó.

Además, señaló, “intelectualmente es una persona muy reconocida en su capacidad como ministro de Justicia, lo ha hecho bien, ha colocado los problemas sobre la mesa y además ha planteado soluciones que no le han gustado a los actores políticos de su propio sector”-

“Está en la línea correcta. Creo que es el personaje correcto y tenemos expectativas. Como dije ayer, le tengo fe a Cordero. En la cartera más difícil se puede tener un funcionario público, creo yo, porque hay mucha expectativa y hay mucha esperanza en lo que puede hacer”, añadió.