Izkia Siches afirma que el coronavirus en materia de casos y contactos “está fuera de control” en Chile y que la nueva normalidad solo se logrará si tenemos un buen sistema de contención

Esta mañana la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió en Radio ADN acerca del avance del Covid-19 en el país, y el colapso que se ha vivido en algunos de los servicios de urgencia.

Al respecto, Siches expresó que frente a la pandemia, y así como se está priorizando la hospitalización de pacientes a centros que tienen camas de unidad de cuidado intensivo disponibles, independiente de si son red privada o pública, se podría hacer algo similar con los servicios de urgencia y así evitar el colapso de éstos.

Con respecto a los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló el día de ayer que “todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”, Siches expresó que esperaba que esto se tradujera a que se consideran otras propuestas.

“Yo ya me he hecho la idea de que diariamente se genera una suerte de polémica en torno a algún dicho del ministro de Salud, creo que nos hemos concentrado demasiado en él y no en las soluciones”, sostuvo.

“Espero que esto sea un símbolo de poder evaluar lo que estamos haciendo bien y mal y poder escuchar las recomendaciones del Comité Asesor, del Colegio Médico, de la sociedades científicas, y tomarlas dentro de los planes de implementación de parte del gobierno”, agregó.

Sobre los planes hasta ahora implementados, la presidenta de Colmed expresó que a su parecer estos eran “muy fundamentales”.

“Diariamente vemos una gran cobertura mediática en torno al traslado de pacientes, de apertura de camas UCI, que es una respuesta muy relevante”, expresó, “pero deberían estar centradas nuestras energías en la contención de nuevos casos, en más seguimiento de caso y contacto, en poder fortalecer la atención primaria mas que solamente concentrados en la respuesta sanitaria”.

Según indica, el abordaje de esta pandemia “no es solamente camas crítica y seguimiento de casos y contactos”, sino que también es analizar las medidas sociales de gran parte de la ciudadanía que requiere salir de sus casas para obtener sustento y que no puede cumplir con la cuarentena o se queda sin alimento.

Es por esto, agrega, que han convocado “a seis connotados economistas”, que han presentado una propuesta al gobierno.

“Nosotros esperamos que este día viernes tenga una buena acogida para por lo menos darle un sustento al 80% de las familias mas vulnerables”, expresó.

Sobre la pregunta de si está o no la pandemia en Chile fuera de control, Siches es clara.

“En materia de casos y contacto de todas maneras, porque no hemos podido recuperar la trazabilidad”, indicó.

“La idea es aprovechar estas semanas de cuarentena con la baja de la circulación viral y volver a retomar este hilo, porque la ansiada nueva normalidad o el regreso del retorno seguro que espera el gobierno posterior a todo este aumento de casos solo se va a lograr si tenemos un buen sistema de contención de caso y contacto. Sino, cualquier fenómeno de apertura va a ser muy difícil de seguir y esperamos nosotros que en este ejercicio de autocrítica que esta haciendo el gobierno puedan detenerse un minuto, analizar, escuchar otras voces y tomar otras iniciativas que no se han implementado hasta la fecha”.