Izkia Siches asegura que el Colmed no estuvo de acuerdo con el permiso de vacaciones tras dichos de Paris

Durante esta jornada, y en medio del balance del Ministerio de Salud por el avance de la pandemia en el país, el titular de la cartera, Enrique Paris, fue consultado por un video del Ejecutivo en el que se señala que “como gobierno hemos sido siempre claros”. A raíz de esto, se le preguntó al secretario de Estado si efectivamente ha habido “claridad” por parte de las autoridades para transmitir a la población la gravedad de la situación sanitaria.

Uno de los puntos fue respecto al permiso de vacaciones. Y ante esto, el ministro manifestó que se trató de un fenómeno mundial.

Además, agregó que “nosotros detectamos, y la Mesa Social Covid-19 estuvo de acuerdo y el Colegio Médico estuvo de acuerdo -después es legítimo que la gente quiera cambiar de opinión- en que había una fatiga mental, un gran impacto en la salud mental de los chilenos”.

“El hecho de que la gente pudiera tomarse unos días libres estaba destinado más bien a ese punto”, sostuvo Paris que se refirió, igualmente, a las conclusiones publicadas ayer por la encuesta Ipsos donde se señala que Chile es el segundo país en el mundo, después de Turquía, que más ha empeorado su salud mental durante la pandemia.

El jefe de la cartera de Salud manifestó, por otra parte, que “todavía no estamos seguros, ni se ha probado, ni nadie ha publicado nada, porque mucho se habla pero no se publica, sobre el efecto que tuvo el permiso de vacaciones en el aumento de casos. A mi me gustaría que un científico o algún grupo de investigadores hiciera esa recolección. Nosotros tenemos los datos, los podemos pasar para que hagamos ese análisis”.

Posteriormente, y a través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aseguró que las declaraciones del ministro son “falsas” y que “es más, solicitamos reiteradamente su suspensión en las regiones más afectadas”.

En enero pasado, la doctora expresó en una entrevista en Radio Universo que “hemos pedido que el gobierno pueda reflexionar sobre el permiso de vacaciones”, debido al impacto que generó en la red sanitaria y por los niveles de movilidad que se dieron desde su otorgamiento.