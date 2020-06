Izkia Siches y la posibilidad de una candidatura: “No me seduce la idea”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, descartó hoy la posibilidad de ser candidata presidencial, luego de su buen posicionamiento en la última encuesta Cadem, donde se instaló en el primer lugar de los personajes públicos mejor evaluados, junto a Joaquín Lavín, con un 61% de aprobación.

“No me seduce la idea, quiero ser bien honesta”, dijo hoy la doctora en el programa La Voz de los que sobran, de radio Usach, al ser consultada si le interesaría ser candidata.

“Sí comprendo que hay una tremenda ansiedad de nuevos liderazgos que no provengan de los espacios políticos. Sí creo que hay mucha gente interesante que quiere que le vaya bien a Chile, como la Defensora de la Niñez, Andrea Repetto, el exfiscal Gajardo. Personas que quieren poner la pelota en el piso, tomar medidas para que a Chile le vaya bien, que esté dispuesta a llegar a acuerdos con otros sectores. Creo que esa gente es muy valiosa. Pero personalmente para tomar un desafío como ese, hay que tener un equipo consolidado, estar preparado, y no dejarse seducir con aspiraciones personas”, explicó Siches.

En esa línea añadió que “es una tremenda responsabilidad conducir un país y espero que el o la persona que esté disponible no lo tome por ambiciones personales sino porque esté convencida de hacer un bien al país. Estoy liderando un equipo para dar una agenda sanitaria al país, pero no para conducir al país. El día de mañana, construir una Constitución va a ser un espacio atractivo para ver qué Chile queremos construir... los temas de fondo son los que falta dialogar”.

Por otro lado, consultada por las críticas que ha recibido su gestión, señaló: “No tengo el cuero tan duro. Tengo un equipo que me acompaña, me cuida, intenta que no vea Twitter. Me han invadido muchos en mis RRSS (...). Por eso no sé si es tan magnífica esta figura de ser un personaje público, tiene altos costos personales. Y si queremos mejores liderazgos como país, tenemos que cuidar el lenguaje, las formas, no tolerar tantos ataques. En mi rol de mujer tenemos muchos desafíos, tenemos que abrirnos espacios en el poder, tenemos que estar disponibles y empezar a llegar a las posiciones de poder”.