Joaquín Lavín se muestra “feliz” por “categórico” triunfo del Apruebo y dice que "ojalá un alcalde o alcaldesa sea presidente de Chile”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, comentó esta noche el resultado que hasta esta hora, pone como virtual ganador a la opción Apruebo, por sobre el Rechazo.

En conversación con 24 Horas, el edil se manifestó “feliz”, por el resultado que catalogó como “categórico”. “Estuve convencido desde el primer día que tenemos que pasar a una etapa nueva de un desarrollo mas equitativo y con integración social. Esta noche que sea de unidad, no de división. Aquí no hay ganadores ni perdedores; ganó una opción que es el Apruebo -y estoy feliz por eso-, pero la nueva Constitución nos tiene que representar a todos: a quienes votaron Apruebo, Rechazo y quienes no votaron”.

En cuanto a los resultados en Las Condes, y su opción como candidato presidencial, Lavín indicó que “espero que los vecinos vean esta etapa con esperanza y optimismo. Sé que hay temor porque los cambios provocan incertidumbre y hay un rechazo a la violencia y polarización, son los grandes enemigos de este proceso”.

“Hay un proceso que parte hoy y tiene una elección el 11 de abril para elegir a quienes escriben la nueva Constitución. Tendremos que hacer un intento serio por salir de nuestras trincheras y ponernos de acuerdo con los demás para lograr los 2/3 que se requieren para escribir algo en la Constitución”, añadió.

“Hay que enfrentar este proceso con un ánimo de convencer y un espíritu abierto de ser convencido, todo por un Chile mejor. No se parte de cero, se parte de un Chile que tenemos hoy y tenemos que mejorar. Es el sentido de Apruebo por el que voté: para unir, no dividir, un Apruebo de moderación no polarización”, sostuvo el alcalde de Las Condes.

Consultado por los resultados de la opción de Convención Constitucional, Lavín señaló que ésta fue “más contundente que el Apruebo. La gente quiere que la Convención se escriba por personas nuevas. El Congreso está muy polarizado y prefiero que sea 100% elegido, a que sea la mitad con parlamentarios predispuestos con un sector y polarización”.

¿Candidato? Aún no

Cuando se le preguntó por un posible anuncio oficial como candidato a la presidencia, Lavín indicó que “no quiero que este día se contamine con nada. Creo que la elección del 11 de abril es mas importante que la elección presidencial, porque la Constitución va a durar décadas. Chile necesita un Gobierno de convivencia nacional, ni de derecha ni izquierda porque con los gobiernos tradicionales no avanzamos”.

“Mi tarea en las próximas semanas será convencer a la centro derecha de esto y ayudar a elegir a los mejores constituyentes”, señaló.

Al ser consultado sobre las posiciones de los demás alcaldes, el edil de Las Condes aseguró “no estar jugando al misterio”. “Me alegro de Daniel Jadue y Evelyn Matthei, ojalá un alcalde o alcaldesa sea presidente de Chile. Porque para los alcaldes es mas fácil ponernos de acuerdo, debido a que enfrentamos los mismos problemas”.

“Hoy, los problemas son distintos. Más allá de la persona, tengo un proyecto para Chile, de un gobierno diferente y que haga los cambios que el país necesita. Mi proyecto va más allá de la persona. Quien lo encabece o cómo será, lo veremos más adelante”.

Al insistir con su candidatura y para cuando cree definir si será o no un presidenciable, Lavín aseguró que

“falta mucho tiempo para eso. Hoy soy alcalde y quiero seguir en esto, pero tengo este proyecto y quiero convencer a mi sector que es lo que Chile necesita”.