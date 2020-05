Jorge Martínez, intendente de Valparaíso: “Tenemos cifras razonables para no decretar cuarentena”

Las expectativas eran altas en la Región de Valparaíso. La curva de contagios, y la cifra de fallecidos, continuaba al alza. Sin embargo, en el balance nacional de este miércoles, la cuarentena no se decretó.

Un día antes, alcaldes, parlamentarios, consejeros regionales y el Colegio Médico de Valparaíso enviaron una carta, al ministro Jaime Mañalich y al Presidente Sebastián Piñera, solicitando que con “urgencia se decrete un estado de cuarentena regional”, dada la cantidad de casos confirmados a la fecha (2.730) y de fallecidos por enfermedades asociada a coronavirus (60).

Pero el secretario de Estado informó que la incidencia de nuevos casos, en la zona, no se comparaba a “lo que está ocurriendo en la Región Metropolitana (RM)” y, en cambio, anunció el traslado obligatorio de personas contagiadas, y sus contactos cercanos, a residencias sanitarias, “entre hoy (miércoles) y el día domingo a más tardar”.

Esta estrategia piloto, también denominada “cuarentena centralizada”, ayudará a descomprimir “una red asistencial muy estresada”, dice desde su casa el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez. El jefe regional, con su primer PCR negativo, se mantiene trabajando a distancia y en cuarentena preventiva por contacto estrecho con el seremi Salud, Francisco Álvarez, infectado con el virus e internado en una clínica.

-¿Por qué el gobierno posterga la declaración de una cuarentena en la región?

Las medidas que adopta la autoridad sanitaria, para proteger a la población, son escalonadas, conforme a la evolución diaria del territorio. La Región de Valparaíso solo concentra el 3,14% de los casos. Todavía estamos hablando de cifras bastante razonables, para no tomar una medida como la cuarentena, que es la última y más compleja. Lo que se ha venido haciendo en la región es un plan escalonado.

-¿Qué opina del traslado de casos positivos a residencias sanitarias?

Parece más razonable tomar a las personas contagiadas y llevarlas a una residencia sanitaria obligatoria, antes que encerrar a los más de 770 mil habitantes, de las tres comunas con más casos activos (Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio). Se ha ido escalonadamente, pero por supuesto, y lo ha dicho el Presidente, ninguna medida se descarta.

-¿Qué condiciones se deben cumplir para que se decrete la cuarentena?

La cuarentena no está descartada, pero cuando se decrete, tiene que ser en el minuto preciso, para que no genere daño. Las condiciones son las que determina el Ministerio: número de casos, contagios activos, capacidad hospitalaria, entre otras. En la Región de Valparaíso, afortunadamente, aún no se cumplen, pero si se dan esas condiciones no tengo la menor duda que se va a escalar también en las medidas de protección a la población, porque aquí se trata de salvar vidas.

-El hecho que el seremi y tres alcaldes hayan dado positivo para coronavirus, ¿no es una señal para decretar la cuarentena?

El coronavirus es un enemigo que no reconoce víctimas. Ataca en cualquier lugar y a cualquier persona.

-¿Se siente presionado?, dada la insistencia de actores locales por la declaración de cuarentena.

Yo me siento trabajando a consciencia. Soy un regionalista. Lo he sido toda mi vida. Entiendo absolutamente la posición de los alcaldes, de dar a conocer la postura de la ciudadanía, que mayoritariamente estima que una cuarentena da más seguridad, pero eso ocurre hasta que se vive. No me siento presionado por los alcaldes. Al contrario, siento que tengo una gran colaboración de ellos.

-¿Qué papel ha jugado en el aumento de casos la cercanía de nuestra región, respecto de la RM?

Afortunadamente, como hemos puesto una muralla china, que nos separa de Santiago, que concentra el 80% de los casos (…). Yo creo que afortunadme no ha impactado, al menos hasta este minuto.

Residencias sanitarias

“Es más conveniente llevar a r-esidencias sanitarias a las 683 personas contagiadas en lugar de una cuarentena”, dijo el Presidente Piñera. Desde el anuncio de este miércoles, la Región de Valparaíso apresuró la habilitación de nuevos centros de salud, para trasladar a contagiados, y sus cercanos, que no puedan cumplir la cuarentena en casa.

Hasta ese día, el único recinto funcionando en la zona era el hotel O’Higgins de Viña del Mar, con 67 de sus 155 camas ocupadas. Otros dos hoteles, en la Ciudad Jardín y San Antonio, están siendo habilitados, con 120 y 18 camas respectivamente.

-¿Qué otras medidas se contemplan, en el corto plazo?

Con las cuarentenas centralizadas, si logramos que los casos activos ingresen a residencias, lo más probable es que la medida la repliquemos en el resto de la región, y ojalá en el resto del país. Si no se logra, por distintas razones, y los números siguen aumentando, evidentemente el Presidente y el ministerio evaluarán cuarentenas locales, comunales, provinciales, o como se determine, pero ese es el paso que después vendría.

-¿Y para los campamentos de Valparaíso y Viña del Mar?

Ellos tienen atenciones preferentes, todo lo que haremos con alimentos, y en atención de salud.

-¿Qué autocrítica realiza de su gestión durante la pandemia, hasta ahora?

Convencer a las personas de la seriedad de lo que estamos enfrentando, y que los números no nos engañen. Efectivamente, como han sido buenos a nivel regional, han sido una ilusión, nos ha costado convencer a la población, que no salga todos los días (…). El principal problema no es tomar medidas. El principal problema es que todavía un grupo importante de personas no cree en lo grave que es esto.

-¿Se repetirá el test de PCR?

Yo creo que sí. Y esperaré el resultado, antes de volver trabajar de forma presencial en la Intendencia de Valparaíso.