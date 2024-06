José Antonio Kast critica al gobierno tras nota de protesta entregada a Caracas: “Hay que expulsar al embajador de Venezuela”

El líder del Partido Republicano y excandidato presidencial José Antonio Kast, criticó este jueves al gobierno luego de que entregara una nota de protesta contra Venezuela, y pidió expulsar al embajador de Caracas, Arévalo Méndez, de suelo nacional.

La solicitud se da luego de los dichos del fiscal general de ese país Tarek William Saab en el caso del secuestro y asesinato del teniente (r) Ronald Ojeda. Saab planteó que en el crimen de Ojeda participaron agentes de inteligencias chilenos y levantó la teoría de una operación de “bandera falsa”.

Durante esta jornada desde el gobierno confirmaron la entrega de la misiva al embajador Arévalo Méndez, quien acudió hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir la herramienta comunicacional diplomática que fue previamente anunciada por el Presidente Gabriel Boric.

“Chile es un país serio, en donde las instituciones funcionan, en donde hay separación de poderes, y en donde la Fiscalía y el Ministerio Público están llevando una investigación seria, responsable”, afirmó el Presidente Boric.

La respuesta de Kast no se hizo esperar y ocupó su cuenta de X para manifestar su descontento con la acción del Ejecutivo.

“En Chile no solo tenemos un gobierno débil, sino un Jefe de Estado que no ejerce el cargo”, partió el reclamo del ex abanderado presidencial.

En ese sentido, Kast sostuvo que “Venezuela se burla en nuestra cara y la respuesta... ¡una carta de protesta!”.

Compartiendo el video con las declaraciones del Mandatario por la nota diplomática, Kast solicitó que “frente a la grave vulneración de nuestra soberanía, ¡hay que expulsar al Embajador de Venezuela!”.