Juan Pablo Hermosilla sostiene que está dispuesto a revelar contenido de chats de su hermano con jueces y fiscales, pero que no hay conductas que constituyan delito

El abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor del jurista Luis Hermosilla, afirmó -tras revelar el listado de jueces y fiscales con los que su hermano tuvo conversaciones a través de Whatsapp- no tener problema con revelar el contenido de estas conversaciones que no estén acogidas al secreto profesional.

No obstante, el abogado afirmó que dentro de estos diálogos no hay conductas que constituyan delitos.

“Es muy importante entender que en este listado no están conductas que yo estime que son delitos ni siquiera ilícitas. Es muy importante entender, por ejemplo, que Luis tenía una vida activa judicial y por lo tanto tiene contacto con el fiscal (Xavier) Armendáriz, (Claudia) Perivancich, tiene contacto con los fiscales de La Araucanía, donde él estaba manejando causas (...)”, explicó.

Respecto a los nombres que leyó, el abogado detalló que “están separados los que estimamos que son actos puramente profesionales entre un fiscal, o un juez y Luis; con lo que son actos que ponemos ‘no mire, aquí lo que se discutió no fue una cosa estrictamente profesional, sino que un tema de nombramientos’”.

En esa línea, afirmó que “lo que estoy haciendo es cumplir lo que yo planteé, que fue que todos aquellos temas de lobby o de conversaciones de nombramientos, todo aquello que tenga que ver con conversaciones con funcionarios judiciales, yo lo voy a publicar”.

Respecto al contenido de las conversaciones, Juan Pablo recalcó que “hay de todo, hay conversaciones privadas, por ejemplo, sobre cuestiones familiares, hay cuestiones que no tienen ningún interés público y hay otras conversaciones que tienen que ver con lo que he señalado de buscar el nombramiento”.

En ese sentido, planteó que dejará un plazo de al menos dos semanas para que los señalados “expliquen” sus diálogos con Hermosilla, pero que “si no hay secreto profesional, no tengo problema en mostrarlo”.

Requerido por la prensa por la motivación para realizar esta revelación de varios nombres que ya se conocían que conversaron con Luis Hermosilla, sostuvo que “lo que yo puedo decir es que una vez que se abre la puerta a filtrar -recuerden que no salen on the record, salen filtrados en off-, salen filtrados mensajes de Luis con abogados que son propios de su trabajo, se filtran mensajes con clientes de él publicados en un diario en Santiago a propósito de conversaciones con Ana Lya Uriarte, que son parte de su trabajo profesional”.

“De hecho, esas conversaciones están cubiertas por secreto profesional, tengo que abrirlas todas, porque si no, -que no están cubiertas por el secreto profesional-, pero tengo que abrirlas todas, porque si no me van a hacer lo mismo después”, complementó.

En esa línea, afirmó que la publicación del listado obedece a que se vio “forzado” a realizar esta estrategia. “Recuerden que el origen de esto, yo entiendo la pregunta de por qué, pero recuerden que me vi forzado a hacer esto, nos lo hacemos voluntariamente, porque no paraban las filtraciones y nadie se hacía cargo de las filtraciones”, manifestó Juan Pablo Hermosilla.