Jueza Vivanco afirma que quedó conforme con respuesta del fiscal Valencia: “Se ha hecho lo que yo quería que se hiciera”

La exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la negativa del jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, a reunirse con ella propósito de la divulgación de un diálogo de Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la magistrada, con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, durante el proceso en que el Senado discutía la propuesta del Ejecutivo para encabezar el Ministerio Público.

Valencia indicó que le hizo saber a la magistrada que solicitó un informe al fiscal Palma y que de momento no era “oportuno acceder” a la entrevista solicitada.

Vivanco había sostenido que su interés era manifestarle a Valencia su “preocupación” por el tema. Este miércoles, tras la respuesta de Valencia, aseguró que se cumplió su objetivo.

“Yo me quedo muy conforme porque creo que se obtuvo el propósito que yo tenía de hablar con él, porque me dice que ellos van a revisar la situación y van a investigarla, que también han pedido los informes que son del caso y que como el tema está empezando a judicializarse que no es oportuno reunirnos en este momento”, sostuvo la magistrada.

“Me parece que efectivamente ya no tiene sentido porque se ha hecho lo que yo quería que se hiciera (...) El fiscal nacional dice que dado que se está judicializando el tema no es oportuno reunirse conmigo todavía pero ya pierde oportunidad porque lo que yo pretendía decirle ya finalmente se cumplió”, agregó.