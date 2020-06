Juzgado oficia al Ministerio Público por denuncia en contra de Gendarmería de apremios ilegítimos a internos trasladados de Colina a Valdivia

El Juzgado de Garantía de Valdivia realizó este martes una audiencia de cautela de garantía convocada para resolver denuncias formuladas por internos del Centro de Detención Preventiva y del Centro Penitenciario Llancahue de la ciudad.

“Se debatieron tres puntos. El primero relativo a alegaciones de maltrato y apremios ilegítimos que internos trasladados de Colina a Valdivia, manifiestan haber sufrido antes, durante y después del traslado, se resolvió, dado lo que pudo verificar el tribunal en visita de cárcel y la audiencia, oficiar al Ministerio Público para iniciar una investigación por estos delitos”, informó tras la audiencia, el magistrado Fabián Duffau García.

Asimismo el juez explicó que “en el segundo punto, respecto a la legalidad del traslado, se resolvió que no se había ajustado al artículo 28 del Decreto Supremo 518, pues faltaba y no se acompañó al proceso un informe del Consejo Técnico, que es requerido por dicha norma. Por ello, se otorgó un plazo de 60 días para subsanar esta deficiencia y, en caso de que el informe previo al traslado no conste al 14 de agosto a más tardar, las personas trasladadas deberán volver a su unidad penal de origen”.

Según el magistrado Duffau García, la última medida adoptada es de mayor relevancia, y tiene relación con los internos eventualmente contagiados con Covid-19. Materia en la que “se ordenó al director nacional de Gendarmería que previo a decretar el traslado de un interno al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia, en caso que exhiba sintomatología asociadas a la enfermedad, deberá practicársele un examen establecido por el Ministerio de Salud para determinar si padece la enfermedad, antes de ello, no podrá ser trasladado”.

“En el caso de no presentar sintomatología asociada, se deberá cumplir una cuarentena previa al traslado en la unidad penal de origen, solo después de eso podrá ser trasladado. Una vez llegado al penal de destino, Gendarmería deberá adoptar las medidas que ya se encontraba aplicando, esto es, una cuarentena previa al llegar a la unidad penal. Otra de las medidas es que se instruyó a la empresa concesionaria adoptar las medidas necesarias para salvaguardad la atención de salud y asegurar la salubridad del establecimiento penal” concluyó el magistrado.

En su resolución “se ordena poner en conocimiento de la Fiscalía Local de Colina la denuncia de apremios ilegítimos efectuada por los internos”, esto “a fin de que proceda a su investigación, así como de aquellos que añadirá el INDH por una presentación posterior”.

Además señala que "la empresa concesionaria del CCP de Valdivia deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar la atención médica de los internos afectados por Covid-19 en los términos recomendados por el Colegio Médico de esta ciudad, así como para ejecutar las medidas que garanticen la salubridad del establecimiento penal, lo que deberá ser informado tanto a la autoridad Gendarmería de Chile como a los internos, en particular del módulo 71, que han manifestado aprehensiones en tal sentido”.