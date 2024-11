La tensión que rodea al programa Visa Waiver y lo que han dicho los diplomáticos al respecto

Este miércoles se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en que Donald Trump, líder del Partido Republicano, salió victorioso, asegurando su reelección como presidente de ese país. La elección tendrá diversas implicancias a nivel mundial, pero en Chile resalta una preocupación específica: el programa de exención de visa, conocido como Visa Waiver.

La Visa Waiver es un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de determinados países ingresar sin visa al país por hasta 90 días, ya sea por motivos turísticos o de negocios (en la categoría de visa B). La autorización tiene una validez de dos años y facilita el acceso temporal al país para los beneficiarios. Chile es el único país de América Latina que disfruta de este beneficio, el cual está en vigor desde el 28 de febrero de 2014.

No obstante, este estatus privilegiado podría estar en peligro debido a las presiones políticas en Estados Unidos, las cuales han ido en aumento desde el año pasado. En junio de 2023, el Partido Republicano de Estados Unidos propuso clasificar a Chile como un “país de alto riesgo” con el objetivo de excluirlo del programa Visa Waiver.

Dicha solicitud se basó en el aumento de deportaciones de ciudadanos chilenos desde Estados Unidos debido a delitos, particularmente en el condado de Orange, California, donde en 2022 se registraron 21 chilenos acusados de criminalidad. De este total, 14 fueron liberados bajo libertad condicional y otros 7 fueron puestos en libertad bajo fianza. Entre 2021 y 2022, un total de 553 chilenos fueron deportados de Estados Unidos, liderando la lista de deportaciones de los países beneficiarios del programa Visa Waiver, según consigna CNN Chile.

En mayo de 2023 el debate se agudizó luego que el fiscal de distrito del condado de Orange, California, Todd Spitzer, acusó a Chile de no entregar los antecedentes penales de los compatriotas que utilizaban el programa y que habían resultado detenidos en Estados Unidos. Según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), Chile lideró las deportaciones entre las naciones que están incluidas en el sistema.

En abril de este año, la cadena estadounidense CNN reportó que bandas chilenas denominadas en Estados Unidos como “turistas ladrones” (burglary tourists) utilizaban las exenciones de visado para atacar viviendas de lujo en Estados Unidos. Muchas veces los sospechosos eran de Sudamérica, sobre todo de Chile, dijo en esa ocasión el fiscal asegurando que éstos se unen a sofisticadas redes de ladrones.

Cuando el fiscal Spitzer dijo que se trataba sobretodo de Chile, enfatizó que era el único país sudamericano restante que calificaba para el programa de exención del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como “Sistema Electrónico de Autorización de Viaje” o ESTA. Y añadió que en algunos casos, los sospechosos “se esconden en sus trajes de camuflaje para permanecer camuflados”.

“Se aprovechan del hecho de que la mayoría de las personas no tienen sensores de ventanas o detectores de movimiento en sus segundos pisos. Tienen bloqueadores de WiFi para evitar que la compañía de alarmas sea notificada”, detalló en esa ocasión. Spitzer también señaló que los bienes robados a menudo se venden rápidamente y el dinero se envía de regreso al país de origen del sospechoso.

El problema se extiende más allá de California. El mes pasado, la policía de Scottsdale, Arizona, informó que había arrestado a tres ciudadanos chilenos en relación con lo que las autoridades denominaron una “serie de robos” en la ciudad. Durante el último año, la policía de Baltimore, Maryland; Raleigh, Carolina del Norte; y el condado de Nassau, Nueva York, estuvieron entre los que anunciaron arrestos en casos de robos a viviendas de lujo vinculados a ciudadanos chilenos en Estados Unidos con exenciones de visa.

Dicho escenario generó preocupación entre las autoridades chilenas y expertos en relaciones exteriores, quienes alertan sobre la posibilidad de que una presidencia de Trump pueda agravar la situación. Ello, porque el líder republicano ha realizado diversos discursos en contra de la inmigración, sobre todo latinoamericana, más aún durante sus últimos mitines previo a ganar la contienda contra la demócrata Kamala Harris.

¿Qué dicen los diplomáticos al respecto?

Consultado por este panorama, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, descartó este jueves que la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver “corra peligro” tras el triunfo de Trump y detalló que “si el proceso técnico permanece técnico y no se transforme en político, no hay razón para cambiarlo”. “Le conviene a Chile y a Estados Unidos”, sostuvo el diplomático en diálogo con radio ADN.

En esa línea Valdés comentó que “Chile tiene una relación excelente con Estados Unidos, y no tiene ningún conflicto que pueda llevar hoy día a pensar que el gobierno de Donald Trump va a cambiar su actitud hacia nuestro país”. Y añadió que “la relación entre ambos países se va a mantener estable por una razón muy principal: porque no hay ninguna razón real en la cual Chile pueda tener una diferencia con Estados Unidos”.

Finalmente, hizo un llamado a la calma, resaltando que las relaciones diplomáticas entre ambos países no se verán afectadas por el cambio de administración e insistió en que el programa de Visa Waiver no debería verse alterado por el nuevo gobierno. Por otro lado, en diálogo con Radio Infinita, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, advirtió, antes de los resultados, que un triunfo de Trump representaría un desafío para América Latina.

“Si gana Trump, América Latina va a ser parte de una agenda negativa, es decir, tráfico de drogas —especialmente fentanilo—, fuente de migrantes ilegales y criminales, y una región irrelevante económicamente, excepto por México (…) con Chile me temo que muy probablemente pueda acabarse el programa de Visa Waiver en este clima tan contrario a la inmigración”, explicó Muñoz.

Por su parte, la exministra Antonia Urrejola, en conversación con Radio Biobío, coincidió en que una administración de Trump podría intensificar las presiones para que Chile pierda la membresía en el programa Visa Waiver. Urrejola manifestó que “las presiones por perder el beneficio de la Visa Waiver posiblemente vayan en aumento con una presidencia de Donald Trump”.

Ambos exministros coinciden en que el reciente triunfo de Trump podría suponer un obstáculo significativo en el estatus migratorio de Chile en Estados Unidos, afectando potencialmente a miles de chilenos que utilizan este beneficio para ingresar temporalmente al país norteamericano, según explica CNN Chile.