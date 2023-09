Laboratorio Sanderson y acción del ISP: “No existe una relación entre el brote bacteriano y nuestros productos”

El Laboratorio Sanderson, indagado por el Instituto de Salud Pública por la contaminación de uno de sus insumos médicos con la bacteria Burkholderia, salió esta tarde a realizar sus descargos.

Esto, luego de que el jueves desde el ISP informaran el jueves que se debía suspender el uso y mantener en cuarentena a todos los productos del laboratorio por este motivo, aunque horas después limitó la medida a un insumo específico de ese laboratorio: el cloruro de sodio al 0,9%, cambio de criterio que generó diversas críticas contra la institución sanitaria.

Ante esto, desde el laboratorio indicaron que “el 15 de septiembre el ISP ordenó la suspensión temporal de la fabricación de productos de laboratorio Sanderson S A, debido a un brote de una bacteria especifica”.

Agregaron que “el 29 de septiembre Sanderson recibió la instrucción de suspender la distribución y mantener en cuarentena los productos fabricados por laboratorio Sanderson S.A. La suspensión radica en un nuevo brote de Burkholderia”.

En este sentido, destacaron que “como laboratorio no hemos recibido reclamos de los hospitales y no tenemos reporte de reacciones adversas. Reiteramos que como laboratorio trabajamos con rigurosos estándares de seguridad basados en estrictos procedimientos. En nuestra opinión, no existe una relación o prueba concreta entre el brote bacteriano y los productos fabricados por nosotros, y como siempre estamos disponibles para colaborar con las autoridades”.

Finalizaron indicando que “estamos en estrecho contacto con las autoridades del Ministerio de Salud” y que “como siguiente paso, nuestros representantes internacionales han solicitado una cita para conversar respecto de los próximos pasos”.