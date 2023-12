Las Condes: decomisan cajas de cerezas y cursan infracción por venta ilegal en vía pública

La tarde de este miércoles, personal de seguridad del municipio de Las Condes realizó un decomiso de cerezas y cursó la respectiva infracción por la venta ilegal de productos en la vía pública a un hombre que comercializaba la fruta sin autorización.

En ese sentido, desde Seguridad de Las Condes compartieron una imagen en X (antes Twitter) respecto al decomiso de cerezas en la intersección de Fray Bernardo con Francisco de Asís, donde un hombre en una camioneta roja comercializaba las frutas, lo cual se concretó cerca de las 13 horas, decomisándose al menos 10 cajas del fruto.

El sujeto fue infraccionado por vender especies en la vía pública sin permiso municipal y en sitio no autorizado, de acuerdo a lo estipulado en la ley 21.426.

La venta informal de cerezas fue abordada esta jornada por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Esto luego de que el tema cobrara notoriedad tras un reportaje de The Clinic, donde se describió que jóvenes comercializaban la fruta en el sector oriente de la Región Metropolitana sin contar con ninguna autorización para generar ingresos para sus vacaciones.

Vergara afirmó que se trata de una “competencia desleal” y añadió que “aquí las cosas son o no son, el comercio es lícito o ilícito y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas y para todos por igual. En esto no puede haber dobles estándares ni dobles interpretaciones. En el momento que hay interpretaciones especiales para un caso en particular nosotros cedemos un espacio que no se debe ceder, las reglas tienen que aplicar para todos”.