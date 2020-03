Latam llega a acuerdo con Rapa Nui y suspende los vuelos por 15 días

“En el contexto de la propagación del Covid- 19 y tras la solicitud de la Comunidad de la Isla de Pascua y sus autoridades de suspender la llegada de vuelos a la isla, Latam Airlines Group informó hoy que a contar de mañana miércoles se cancelarán temporalmente sus viajes desde y hacia la isla”, informó la empresa a La Tercera. La medida sería una suspensión temporal que durará 15 días.

“Quiero dejar establecido que esta una medida de la compañía por petición de la isla, esta no es una decisión del gobierno”, declaró el alcalde de la Isla de Pascua, Pedro Edmunds, quien agradeció la determinación tomada por la aerolínea, ya que él se comunicó con las autoridades de gobierno el día lunes, pero hasta ahora -según afirmó- no había obtenido una solución satisfactoria: “anoche conversé con el Ministerio del Interior, me pidieron paciencia y querían aplazar la cosa manteniendo vuelos normales incluso el fin de semana”.

Hoy, a las 8.00 horas, Latam le comunicó al alcalde su decisión cancelar por 15 días los vuelos hacia Rapa Nui.

Uno de los vuelos que más preocupaba a las autoridades locales era el aterrizaje de un avión proveniente de Papeete, capital de Tahití, el cual estaba programado para este martes y por ende estaba dentro del plazo permitido para los vuelos internacionales según el decreto anunciado por el gobierno. Tahití ya había confirmado la aparición de un primer caso de Coronavirus en su territorio, lo cual podía exponer a Rapa Nui a un brote del Covid-19, que por ahora no existe, si es que sus pasajeros se bajaban en territorio pascuense.

“El vuelo proveniente de Tahití hará una escala en Isla de Pascua, sin desembarco de pasajeros, para transportar a aquellas personas que deseen volver al continente. Cabe destacar que este viaje cuenta con la autorización de las autoridades y la comunidad”, señaló el comunicado de Latam, en el cual se descarta el ingreso de turistas.

Según comentó Edmunds, ayer ya existía consenso respecto del cierre y aislamiento de Rapa Nui, tras una reunión en la isla que congregó al alcalde junto a representantes de Carabineros, de la gobernación, Cámara de Comercio y turismo, entre otros.

La decisión de Latam se adelantó a determinación del gobierno. Desde la isla afirman que la medida permitirá proteger a la población local de un brote de coronavirus, aunque dicho escenario aún no se puede descartar: “Bajando el último avión vamos a continuar pesquisando hasta el fin de semana, para asegurarnos que no haya ningún caso en la isla. Ahí recién te podría decir que respiramos tranquilos”, agregó Edmunds.