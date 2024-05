Ley corta de isapres inicia su recta final y Ejecutivo le cierra la puerta a pedir una nueva prórroga a la Suprema

Este lunes empezó una semana clave para la ley corta de isapres, pues el Congreso Nacional tiene la tarea de despachar durante los próximos días de comisión mixta y de sus dos cámaras el proyecto que tiene como objetivo aplicar el dictamen de la Corte Suprema que le ordena a las isapres a utilizar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso. Las jornadas serán maratónicas, toda vez que el plazo final otorgado por la última sala es el 12 de mayo, aun cuando hay lecturas que hablan de que en realidad el plazo fatal es el 30 de mayo, según cuándo se tome el día inicial para calcular los otorgamientos de prórrogas.

Pero quizás si una de las preocupaciones que más se repite en la medida que se acerca la fecha límite, es justamente que el plazo se va acortando. Y así, la pregunta que más se repitió durante la jornada de lunes hacia las autoridades fue si pedirán más tiempo a la Suprema. “Estamos tratando de salir con los plazos”, decía la ministra de Salud, Ximena Aguilera, cuando le preguntaban. Asimismo, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aseguró, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, que no se pedirá una nueva prórroga, alertando que el fallo se aplicará con o sin ley.

Eso sí, el presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI), ha dicho en más de una ocasión que el trabajo legislativo podría tomar más allá del 12 de mayo. Mientras tanto, su par y compañero de partido, Sergio Gahona, aseguró que “quien tiene que cumplir el fallo es la Superintendencia de Salud, no el Congreso. El Congreso puede legislar y tomarse el tiempo que estime conveniente, evidentemente considerando todas estas restricciones que hay. Por lo tanto, haremos el mayor esfuerzo para que se termine de legislar antes del 12 de mayo, pero si no es así, no es un problema del Congreso, es un problema del gobierno”.

Por otro lado, la diputada Ana María Gazmuri comentó que “entendemos que estamos apretados, pero se puede lograr. La idea es que terminemos de discutir los aspectos más complejos hoy día en esta sesión y mañana (martes) entramos ya a la votación para que puedan pasar por la sala del Senado y el miércoles por la sala de la Cámara. Esperamos que sea así porque ese es el compromiso. Aquí ya no hay muchas novedades. Las diferencias que tenemos frente a los puntos más sensibles ya están claras, están planteadas y no hay mucho más espacio”.

En ese contexto empezó este lunes la tercera reunión de la comisión mixta, instancia en la que el Ejecutivo explicó las indicaciones que había presentado por la mañana, y con las que se había comprometido el viernes.

En concreto, las modificaciones reponen varios de los artículos que se rechazaron durante la tramitación de la ley en la Cámara de Diputados, como por ejemplo la prohibición de repartir utilidades a las isapres que no hayan cumplido con el pago de deuda, el plan de pago y el alza que se materializará mediante una prima extraordinaria.

Por esta razón, la comisión estuvo dedicada a la discusión de indicaciones, y la reunión de este martes -citada para las 9:30 en Valparaíso- tendrá como objetivo comenzar la votación del proyecto.

En ese sentido, el senador Juan Luis Castro (PS) señala que la explicación de las indicaciones por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ”permitió hacer un conjunto de interrogantes y preguntas, desde el Consejo Consultivo hasta la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa”.

Por otro lado, el senador Francisco Chahuán valoró algunas de las modificaciones que envió el Ejecutivo: “Alguna parte de las sugerencias que hicimos durante el fin de semana han sido recogidas en las indicaciones, lo que nos permite ir caminando y asegurando alternativas para los afiliados. Por ejemplo, se incluyó la posibilidad de incorporar bonos de deuda que también eran una propuesta nuestra”.

Con todo, aún no se han incorporado aspectos que son clave para la oposición, como el recálculo de la deuda, hoy cifrado en US$ 1.590 millones. Sin embargo, desde La Moneda han dejado en claro en más de una ocasión que no cederán en ese punto.

“Introdujimos algunos cambios basados en las conversaciones que tuvimos con las distintas bancadas referentes a las indicaciones. La postura del Ejecutivo es algo que ya es bastante conocido. Por cierto que el ánimo en la medida que nos vamos acercando a la fecha límite va caldeándose, va habiendo más interpelaciones, pero nosotros mantenemos el ánimo constructivo y dependemos de la voluntad de los parlamentarios para que logremos un acuerdo y salir en fecha con este proyecto de ley y lograr cumplir la sentencia con todos los mecanismos que están en ella”, aseguró al respecto la ministra Aguilera.