Libre movilidad llega a 16 comunas de la RM mientras Santiago cumple 133 días en cuarentena

A contar del lunes, un millón 700 mil capitalinos tendrán libre movilidad, luego de que el gobierno anunciara el término de la cuarentena en cuatro nuevas comunas, lo que eleva a 16 los municipios que han iniciado el desconfinamiento.

Así, Providencia, Lampa, Melipilla y Curacaví se sumarán a Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Tiltil y Colina -que cumplieron la primera semana sin cuarentena-, y a Pirque, San Pedro, Alhué y Paine, que se encuentran en la etapa de preparación del plan “Paso a Paso”.

Tras el anuncio, el ministro de Salud, Enrique Paris, se dirigió a los alcaldes: sé que el esfuerzo que han hecho contribuye a la disminución de las cifras y eso permite que sus comunas pasen a transición”, sostuvo.

En Providencia, donde la cuarentena partió en marzo - y tras un breve período de liberación se retomó la medida- se esperaba con ansias el fin del confinamiento.

Y las cifras lo respaldaron: si al 13 de julio tenían una tasa de 125,5 infectados activos cada 100 mil habitantes, hoy es mucho menor, llegando apenas a 58,3. En cuanto al R efectivo comunal -velocidad de propagación del virus-, este se posiciona bajo 1, con un 0,78

Con todo, la alcaldesa Evelyn Matthei anunció una férrea vigilancia, a través de funcionarios municipales en comisión de servicio en la Seremi de Salud de la RM, con la facultad para cursar multas de incumplirse las medidas sanitarias vigentes en transición: “Como bien saben, un sumario sanitario puede costarle a un infractor hasta $ 50 millones de multa. Esto no es broma”. Asimismo, hizo hincapié en que “No puede venir ni un solo trabajador que viva en una comuna que no esté en etapa 2 (del plan de desconfinamiento). O sea, si hay trabajadores que viven en comunas que todavía están en etapa 1, por ejemplo, Santiago, no pueden ir a trabajar a Providencia”.

En tanto, a propósito de eventuales protestas en la cercanías de Plaza Italia, en el sector que corresponde a Providencia y que podrían propiciar contagios, desde el municipio comentan que es un sector donde, al igual que el resto, deben respetarse las restricciones sanitarias.

¿Cuándo Santiago?

La jornada estuvo marcada además por la renovación de las restricciones en Santiago, que cumple 133 días en una de las cuarentenas más largas del mundo. “Hemos decidido esperar un tiempo más, pedir más colaboración a la población y obviamente trabajar codo a codo con el alcalde para ir mejorando algunas de las instancias”, señaló Paris.

Entre los motivos, anexos a los parámetros sanitarios, el titular de la cartera arguyó que la alta movilidad, el comercio ambulante y el bajo número de test PCR procesados en la comuna aún no permitirían desconfinarla.

Pero para el edil, Felipe Alessandri, la situación es un “castigo” para los habitantes , que esperaban el fin del confinamiento. Además, dijo que se reunirá con representantes de los ministerios de Defensa e Interior para pedir más fiscalización en la comuna y sus accesos.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza -en conversación con La Tercera-, da más luces de qué condiciones debe cumplir la comuna para avanzar a una etapa más avanzada del plan “Paso a Paso”: “El tiempo más que queremos dar a Santiago es para que las comunas que están aledañas también tengan una disminución de sus casos, aunque no sea tan pareja a la comuna de Santiago”.

Sobre las cifras, Daza explica que la comuna “tiene una población flotante muy alta. Viven alrededor de 500 mil personas, pero ingresan diariamente alrededor de 1.500.000 personas más, que vienen probablemente de comunas que están en cuarentena”.

Sobre la cantidad de exámenes procesados, en tanto, la autoridad señala que esperan aumentarlos. Desde el Servicio de Salud Metropolitano Central precisan que en la última semana se procesaron 1.168 exámenes PCR, y que desde julio a la fecha se han entregado 5.450 kits PCR en los consultorios de la comuna. Además, se suman los test hechos en el consultorio 1 y 5, que dependen del SSMC.

Para Catterina Ferreccio, miembro del Consejo Asesor Covid-19, una cuarentena prolongada corre el riesgo de perder su efectividad. Y explica que “ahora lo que hay que hacer es mejorar la trazabilidad. Las comunas y sus habitantes también se cansan de estar en cuarentena. Si los números bajan, y la trazabilidad mejora, habrá que confiar en que va a estar bien”.

Y añade que en Santiago influye la densidad poblacional e informalidad de las viviendas. “En una epidemia es mucho más difícil controlar un rebrote en condiciones de hacinamiento. El virus ni siquiera alcanza a estar en el ambiente, sino que pasa directo de persona a persona”.

Incumplimiento

Con las nuevas comunas en transición, en la RM se perfilan dos bloques de desconfinamiento: la zona rural poniente, que circunda Santiago, junto a la zona nororiente. Sin embargo, la estrategia por comuna y territorios -que recuerda la lógica de las extintas cuarentenas dinámicas- no está exenta de críticas.

El epidemiólogo UDD Manuel Nájera advierte que, al menos en el radio urbano, se dificulta un levantamiento por sectores y pone en riesgo el correcto cumplimiento en zonas confinadas. “Todas estas decisiones, comuna a comuna, se le aconsejó al ministerio evitarlas. Incluso, el consejo asesor. Me parece errado. La capital es una ciudad altamente interconectada”.

En ese contexto, Nájera teme que con una vaga fiscalización, y ante la reapertura del comercio en Providencia, por ejemplo, se dificulte el cumplimiento de las normativas sanitarias.

Sobre la estrategia de desconfinamiento por comuna, Ferreccio destaca que “estamos haciendo una apuesta que es un tanto ineludible. Las personas necesitan salir. Lo clave es que no se amplifique la transmisión”.

Mientras, tras cuarentenas menos extensas, otras zonas del país también avanzan al desconfinamiento. Así, pasan a fase 2 las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros, en la Región de O’Higgins y Tocopilla, en Antofagasta.

Felipe alessandri, alcalde de santiago: “Ha fallado el Estado. Están castigando a mis vecinos por un tema de fiscalización”

¿Qué le falta a Santiago para salir de cuarentena?

Lo que ha fallado en Santiago es el Estado, porque están castigando a mis vecinos por un tema de fiscalización. Yo como municipio no tengo por qué hacerme cargo de las filas, donde no se mantiene la distancia social, que se generan en el Registro Civil, afuera de las AFP, en el seguro de cesantía o en el Servicio de Impuestos Internos. Ahí tiene el Estado, y los propios organismos públicos, que preocuparse de que la gente que se aglomera ahí mantenga el distanciamiento social. Luego de eso, está el comercio ambulante e ilegal.

¿Quién debe fiscalizar?

Carabineros, porque el municipio no puede pedir cédulas de identidad ni decomisar. Ahí tienen que estar las policías fiscalizando el comercio ambulante, que es brutal, y no solo en el casco histórico.

¿Pudo hablar con las autoridades sanitarias?

El ministro decía que teníamos que aumentar más los testeos; bueno, yo le quiero decir que el Servicio de Salud nos da 500 test a la semana, y hacemos los 500. Denme más y hago más.

Este jueves serán 133 días de cuarentena, al menos en Santiago Norte...

Nos quedamos esperando un desconfinamiento que la inmensa mayoría de los vecinos de Santiago ha estado esperando, y queríamos pasar a la etapa de transición, queríamos poder salir a caminar al parque, pero es lamentable. Espero que el domingo lo anuncien.