Líos de platas: fiscal nacional afirma que investigación busca determinar “cuál fue el interés de quienes constituyeron fundaciones” indagadas

El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que en la investigación sobre líos de platas se busca determinar cuál fue el interés de quienes constituyeron las fundaciones y que, con poco tiempo de su creación, recibieron dineros desde distintas reparticiones públicas.

El jefe del Ministerio Público, quien asistió hoy a la audiencia de elección del nuevo fiscal regional de Los Ríos, se refirió nuevamente a las investigaciones que se desarrollan por parte de distintas fiscalías en torno a los líos de platas entre reparticiones públicas y fundaciones.

Valencia aseguró que “hemos podido constatar que, efectivamente, se habrían constituido fundaciones con muy poco tiempo de anticipación en el otorgamiento de fondos para realizar una actividad de interés social”.

“El trabajo de los fiscales es determinar cuál fue el interés de quienes constituyeron esas fundaciones”, sostuvo el persecutor nacional.

Caso Farmacias

El fiscal Valencia también se refirió a la solicitud realizada por diputados republicanos, quienes enviaron una carta solicitando que asuma personalmente la investigación en torno al Caso Farmacias y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), donde acusan, “hay indicios de impunidad”.

La petición, encabezada por el diputado José Carlos Mesa, se da en medio de las investigaciones del Ministerio Público en contra del jefe comunal por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de dinero, por los negocios entre Jadue y una empresa proveedora de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Por ello, es que Valencia señaló que espera conocer los antecedentes de la solicitud levantada por los legisladores republicanos, ya que “de momento me parece que no es prudente que yo adelante una decisión”, lo que no cierra la puerta a que asuma la investigación.