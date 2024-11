Comisión investigadora de la Cámara recomienda suspender programa de acompañamiento a menores trans

Tras una reñida votación, esta jornada la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de reunir los antecedentes sobre los actos del gobierno en materia de programas de acompañamiento para personas que quieran transicionar de género votó la conclusiones y entre otras recomendaciones está la suspensión inmediata de la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).

La instancia, presidida por la diputada Flor Weisse (UDI), concluyó 60 días de investigación y votó por siete votos y seis en contra el informe de conclusiones y recomendaciones presentada por la presidenta. De haber sido rechazada, el informe presentado por la diputada Emilia Schneider (FA) habría entrado a votación por la comisión.

Sobre las recomendaciones que fueron aprobadas con los votos de los diputados de oposición, se destaca en primer punto la suspensión inmediata de la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), programa destinado a entregar un acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, además de sus familias.

Asimismo, al Ministerio de Salud, se le recomienda ordenar, mediante una Resolución Exenta, que en la red pública de salud “no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme”. También, se indica una revisión de antecedentes de todos los menores de edad que están actualmente bajo tratamientos hormonales y entregar un informe a las Comisiones de Salud y de Familia del Senado y de la Cámara de Diputados con sus datos.

Junto con esto, también se recomienda que el Ministerio de Salud debe reformular el objetivo de la Comisión para la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal. Junto con esto, también se indica enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los Hospitales y Servicios de Salud, para determinar aquellos menores que se encuentran en el PAIG, que reciben tratamiento hormonal, y si hay consentimiento al respecto.

Además de esto, también se recomienda realizar modificaciones legislativas a la ley de identidad de género para “garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos, en cuanto al ingreso y/o derivaciones de estos programas”, así como también “eliminar el enfoque género afirmativo”.

Por otra parte, también se recomienda presentar un proyecto de ley en donde se indique que solo podrán aplicarse tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en personas mayores de 18 años.

También se indica la realización de auditorias a los municipios que tengan unidades de género y farmacias populares, a la JUNJI sobre las capacitaciones que han recibido en relación al PAIG, y a a FONASA para determinar los beneficiarios menores de edad que hayan accedidos a operaciones de reasignación de sexo.

También se recomienda “revisar y corregir” todos los documentos relacionados con el Programa de Salud Trans, eliminando cualquier tipo de referencia de atención a menores de edad.

Se asignó como diputada informante a la presidenta de la comisión, Flor Weisse.

“Yo eliminaría la ley de género” y “mezcla explosiva entre negacionismo y mirada ultra religiosa”

El informe obtuvo los votos a favor de los diputados Gustavo Benavente (UDI), Mauro González (RN), Johannes Kaiser (Indep-Comité Social Cristiano), Francesca Muñoz (PSC); Diego Schalper (RN), Stephan Schubert (Indep-Republicano), y Flor Weisse (UDI).

Por otra parte, fue rechazado por Ana María Gazmuri (Partido Acción Humanista), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (FA), Emilia Schneider (FA), y Héctor Ulloa (Indep-PPD).

Al respecto, el diputado Kaisser si bien votó a favor, expresó que el informe no iba “lo suficientemente lejos”.

“Yo eliminaría la ley de género. Yo eliminaría la ley de autonomía progresiva (...) Creo que nos hemos ido suficientemente lejos, pero aquí uno tiene que ponerse también de acuerdo para poder presentar algo que vaya mejorando. Y yo creo que este informe mejora, señora Presidenta, en el caso de que se puedan implementar sus recomendaciones, mejoraría la situación”, señaló.

Asimismo, el diputado González indicó que de las recomendaciones presentadas en el informe rescataba especialmente “el deber y el derecho preferente de los padres, especialmente la educación de sus hijos y además en cuanto al ingreso y derivaciones a estos programas”.

“Eliminar el enfoque genero afirmativo también es una muy buena propuesta y recomendación”, añadió.

Por su parte, Schalper señaló que el informe “lo que hace es poner en orden una situación que personas, probablemente de buena fe, pero profundamente excedidas en sus atribuciones, llevaron al extremo”.

“Por eso nos parece que aquí hay que revisar la pertinencia, la legalidad de lo que aquí se ha hecho con el programa de acompañamiento. Hay que llevar estos antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público, hay que hacer todas las auditorías que aquí se han señalado”.

En contraste a las argumentos de la oposición, la diputada Pérez expresó que a su parecer era “brutal” el informe que había finalmente obtenido los votos.

“Me parece bastante grave lo que está planteando la derecha el día de hoy, creo que se atenta derechamente contra los derechos de la infancia”, sentenció. “Se atenta contra la Convención de Derechos del Niño, contra los derechos garantizados en la propia Constitución”.

“En particular es una aberración que no estemos reconociendo ni siquiera principios como la autonomía progresiva o el derecho a la identidad. Me parece brutal que se plantee derechamente la suspensión del acceso a programas que hoy día son un alivio para las familias, como el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG)”, señaló tajante. “Me parece brutal que no les estemos permitiendo acceder a un espacio seguro de exploración de su identidad, y me parece que está muy mal que a través de eso les estemos diciendo que está mal explorar su identidad de género”.

En esta línea, la diputada del Frente Amplio indicó que esperan revertir estas recomendaciones en la Sala, y que si bien “primó la mayoría que existe en esta comisión circunstancial, lo que hay detrás de esto es una transfobia horrible que no todos compartimos y que espero no es una mayoría en nuestro país y así lo vamos a seguir defendiendo”.

Por su parte el diputado independiente-PPD y miembro de la comisión, Héctor Ulloa, si bien criticó cómo se ha implementado el PAIG, también criticó la la aprobación del informe de oposición de dicha instancia.

“La posición que hoy día tiene cierto sector de la derecha para acercarse a este tema me parece que es cavernaria, me parece que tiene una mezcla explosiva entre negacionismo de esta realidad y, al mismo tiempo, una mirada ultra religiosa que nada contribuye a la solución de este problema. Muy por el contrario, tenemos que avanzar en dos principios que me parecen fundamentales. Insisto, en primer lugar, autonomía progresiva de los menores y, al mismo tiempo, expresa autorización de los padres para someterse a este tipo de terapias o de acompañamiento”, afirmó.

Por su parte, la diputada Schneider recordó que el programa PAIG “viene del gobierno de Sebastián Piñera”, y que lamentaba que ahora a la oposición “no les da ningún remordimiento echarlo abajo cuando hay presión de la ultraderecha”.

“Eso a mí me parece que es falta de convicción, y yo lamento profundamente que esta comisión se haya intentado utilizar por algunos desde el principio como un espacio para hacer retroceder los derechos de las personas trans, y lamento todavía más que esa presión haya surtido efectos sobre algunos diputados de la derecha más dialogante”, sostuvo la diputada.

“Algunos dicen que hay que poner a los niños primero, ‘con mis hijos no te metas’, pero no ponen a todos los niños primero, y se meten con los hijos de quienes no piensan como ustedes. Eso a mí me parece una notable hipocresía”, añadió.