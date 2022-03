Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: fracasa evacuación de Mariupol y Rusia endurece cerco a Kiev

Rusia se ensaña con civiles: fracasa evacuación de la ciudad de Mariupol y se endurece cerco a Kiev

Los habitantes de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, continuaban ayer atrapados bajo asedio ruso, sin electricidad ni agua, luego de que fracasara por segunda vez el operativo para evacuarlos de la zona.

De acuerdo a un informe de la Cruz Roja citado en un artículo del periodista Fernando Fuentes, el objetivo de auxiliar a unas 200 mil personas falló por los constantes ataques de las fuerzas rusas, “dejando devastadoras escenas de sufrimiento humano”.

“La columna para evacuar a la población civil no salió de Mariupol, porque los rusos reagruparon sus fuerzas y comenzaron a bombardear la ciudad”, agregó el gobernador de la región, Pavlo Kirilenko.

Desde el Kremlin, en tanto, refutaron las acusaciones y apuntaron a grupos “nacionalistas ucranianos” como los responsables de los fallidos operativos humanitarios de ayer y el sábado.

A la par con lo que sucede en la costera ciudad ucraniana, las tropas rusas continuaron estrechando el cerco en torno a la capital Kiev, forzando a habitantes de poblaciones aledañas, como Irpin y Bucha, a huir en busca de refugio (ver fotografía).

El asesor de seguridad nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, advirtió que después de una primera ofensiva bélica, Rusia buscará ahora focalizarse en los principales centros de población para “crear una situación de desastre humanitario”. Lee más de esta historia.

30/10/2020 SEBASTIAN PIÑERA PUNTO DE PRENSA POR MUERTE DE CARABINERO Mario Tellez / La Tercera

Los últimos días de Piñera en La Moneda

Hoy comienza la última semana del Presidente Sebastián Piñera en La Moneda antes de entregar, el viernes, el mando a Gabriel Boric.

Un artículo de la periodista Paula Catena da a conocer algunas actividades de la nutrida agenda que el Mandatario programó para sus últimos días en Palacio, como reuniones con su equipo de ministros y dirigentes de Chile Vamos, sumarse al reporte del Minsal por la pandemia y encabezar un balance respecto de la agenda de género y mujer.

Piñera también ha estado dedicado a la escritura de un libro sobre su experiencia en la vida pública y sus dos periodos al mando de la nación, el que espera dejar como un registro de lo que fueron sus gobiernos. Lee más de esta historia.

> ¿Extender el plazo de la Convención? Su presidenta, María Elisa Quinteros, dijo ayer que si bien hay posiciones favorables a solicitar más tiempo para la redacción de la Constitución, esa opción podría afectar comunicacionalmente todo el proceso. Sigue leyendo

> Muertes por Covid. Durante las últimas dos semanas se produjeron 1.730 decesos por el coronavirus, la mayor cifra de los últimos 20 meses. Revisa aquí un análisis de La Tercera en base a los registros del Ministerio de Salud. Sigue leyendo

> Nombramientos en el TC. La Cámara de Diputados iniciará hoy la discusión sobre el reemplazo de dos ministros del Tribunal Constitucional, donde suenan los nombres de los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Gabriel Silber (DC). Sigue leyendo

Editorial

Covid-10: hora de avanzar hacia una nueva etapa

Tras cumplirse dos años desde el primer caso de coronavirus detectado en el país, parece hora de avanzar hacia una flexibilización de restricciones que han tenido un alto costo para la población.

Opinión

» El tussi de los convencionales

El posmo, podríamos decir con Marcianeke, es el tussi de muchos convencionales (...) Los demenciales planteamientos de las comisiones de Sistemas de Conocimiento o Medio Ambiente son solo la superficie.

Por Pablo Ortúzar

» Qué sí y qué noParto deseándole éxito al Presidente Boric. Su tarea no es fácil y necesita el concurso de todos nosotros. Su mayor amenaza es un Chile que no sea de todos, sino cuasi mitades polarizadas por lógicas “partisanas” que contradicen sus deseos. El fracaso de la Convención Constitucional puede arrastrarlo a él y a Chile.

Por Óscar Guillermo Garretón

