María Elisa Quinteros por críticas al futuro texto constitucional: “Es como un poco extraño decir lo voy a rechazar, lo voy a aprobar si no están las propuestas de norma listas”

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió este domingo a las críticas por parte de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, y del senador Jorge Pizarro, quienes manifestaron que eventualmente rechazarían el texto constitucional con el trabajo que lleva hasta el momento el órgano redactor.

Al respecto, Quinteros señaló que “cada persona en este país tiene derecho a emitir la opinión que le merezca, pero lo que sí hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas, e invito a las personas a esperar la versión final del texto antes de decir si lo vamos a aprobar o no lo vamos aprobar, porque si no está escrito no llevamos ni el 20%, es como un poco extraño decir que lo voy a rechazar, lo voy a aprobar si no están las propuestas de norma listas”.

Por otro lado, consultada por la decisión del Senado de aprobar la renuncia de convencionales, pero rechazar la posibilidad de reemplazo, en el marco de las anteriores declaraciones del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien dejó su trabajo en el órgano redactor luego de dar a conocer por La Tercera Domingo que no padecía cáncer. Y tras varios meses de su salida, aseguró que volvería a la Convención si no lo dejaban renunciar.

Puntualmente con relación al rechazo en torno al reemplazo, Quinteros dijo en -conversación con Mesa Central de T13- que “hemos trabajado los 154 así que su ausencia no hace mucha diferencia, pero claramente hay ahí un tema de legitimidad democrática que es importante, quien llena ese espacio de los electores de este convencional, sin embargo, seguiremos trabajando como lo hemos hecho, los 154″.

Y, que, “lo bueno es que al menos había consenso concreto de que no debiese regresar y afortunadamente no lo hizo así que agradecemos también a la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados que han hecho posible y están trabajando para ver la salida institucional de este convencional”.

Comisión de Medio Ambiente: Tras votación en particular del pleno, solo logra sumar un inciso a redacción de la nueva Carta Magna

En tanto, el viernes pasado ocurrió un inédito resultado en la votación en particular del pleno de la Convención Constitucional sobre el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Tras rechazar en general 36 de sus 40 artículos el jueves, la votación en particular -del 4 de marzo- solo dio su visto bueno definitivo al inciso segundo del Artículo 1, mientras que su segundo inciso, así como el resto de las cinco normas fueron rechazadas.

Quinteros comentó sobre la situación que los “temas de naturaleza, medio ambiente, modelo económico, es primera vez en la historia que se debate, es poco usual, no es algo que se vea con mucha frecuencia, no estamos tan sensibilizados a analizar. Y que si bien se aprobaron algunos artículos nos sirvió para ver que el método sí funciona, que hay cosas que no hacen sentido al Pleno y se establece este diálogo entre la comisión y el Pleno”.

Además, aseguró que ella no considera como un ‘fracaso la votación’, sino que “lo que yo veo es que esta primera ronda de primeros informes nos va a mostrar un poco de cómo vamos a seguir trabajando”.

Percepción de la ciudadanía al trabajo de la Convención

La encuesta Cadem reveló el 13 de febrero que la confianza en la Convención Constituyente bajó 9 puntos porcentuales en comparación con lo registrado a la semana anterior. En tanto, la encuesta Criteria realizó un sondeo entre el 25 y 28 de febrero que mostró respecto a los siete meses de trabajo que lleva la Convención, un 31% de aprobación (-2 puntos respecto del mes anterior) y una desaprobación de 48%, 4 puntos más que el mes pasado.

Consultada por estos resultados, la presidenta del órgano dijo que “valoramos todas las encuestas que nos ayudan a ver como una foto en el tiempo y eso también nos alienta a seguir trabajando en la estrategia comunicacional y tratar de llegar a la mayor cantidad de población con hechos claros acerca de lo que se está aprobando y lo que no, porque ha habido mucha confusión entre los primeros trabajos de las comisiones asumiéndolo como una verdad que quedó para la propuesta de la constitución, y lo que nos muestra estas encuestas es que tenemos que comunicar mucho mejor y en eso estamos”.

Sobre el mismo tema, Quinteros apuntó a una desinformación en redes sociales al trabajo que se realiza en la Convención, “ u no puede hacer un barrido de redes sociales y se puede dar cuenta que hay cierta intencionalidad de mostrar como un cambio, algo que recién se está discutiendo, o fuera un hecho con una conversación preliminar”.

Por último, en la línea de los plazos fijados para presentar el texto constitucional el próximo 4 de julio, y en el marco de las declaraciones de algunos convencionales que incluso consideran que el trabajo de la Convención podría conllevar dos años. La presidenta del órgano redactor reconoció que están contra el tiempo y que disponen de plazos muy breves, y que el ambiente “es diverso, hay posiciones que personas que dicen necesitamos solicitar la extensión -al Congreso. y hay otros que no, hay que evaluarlo en conjunto en la mesa, porque tiene también sus costos comunicacionales”.