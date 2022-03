Tras votación en particular del pleno, comisión de Medio Ambiente solo logra sumar un inciso a redacción de la nueva Carta Magna

Un inédito resultado tuvo la votación en particular del pleno de la Convención Constitucional sobre el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Tras rechazar en general 36 de sus 40 artículos el día jueves, este viernes en la votación en particular solo dio su visto bueno definitivo al inciso segundo del Artículo 1, mientras que su segundo inciso, así como el resto de las cinco normas fueron rechazadas.

Aunque salir airosa de las votaciones del pleno, hasta llegar a la redacción definitiva de la propuesta de nueva Constitución, no ha sido fácil para ninguna comisión, no se había visto hasta ahora la caída prácticamente completa de un informe. Por ejemplo, la de Sistemas de Conocimiento, una de las que había enfrentado mayores dificultades hasta el momento, consiguió la aprobación de nueves de sus artículos, de un total de 30 presentados.

En cambio, esta vez, en su sesión 65, el pleno apenas dejó avanzar el inciso que señala que “el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”.

De esta manera, Medio Ambiente y Modelo Económico, considerada una de las comisiones más complejas por la amplia gama de temas que aborda y por una conformación que no refleja fielmente las fuerzas políticas del pleno, se queda con una tarea importante en torno a este primer informe.

Lo anterior, debido a que sus 40 artículos retornan a la comisión, incluyendo los 34 rechazados en general y los seis rechazados en particular, dado que estos últimos obtuvieron la venia de la mayoría de los convencionales presentes (en esta ocasión 77), con al menos cuatro de ellos a menos de cinco votos de los 2/3, gracias a lo cual evitan ser simplemente desechados.

Específicamente, las temáticas a revisar son sobre crisis climática, bienes comunes naturales, principios ambientales, gestión de residuos, construcción en armonía con la vida, biodiversidad, derechos de los animales y democracia ambiental.

Problemas de forma

En la deliberación previa a la votación en particular, varios de los convencionales que se pronunciaron compartían la visión de que la propuesta constitucional en cuestión tenía problemas de forma, incluso algunos de los cuales no solo habían votado a favor muchos de sus artículos, sino que también contribuyeron a su elaboración.

Ese es el caso de Carolina Sepúlveda, representante del distrito 19. “Tras escuchar las intervenciones de los demás constituyentes y conversar con otros, comprendo que el problema en muchos casos está en la forma y no en el fondo. Las palabras expresadas en las normas que podrían tener una diferente interpretación legal o las que se les quiso dar, palabras que no eran las más adecuadas y legalmente hay otras”, comentó la convencional que es parte del colectivo de centroizquierda Independientes No Neutrales.

“No supimos plasmar adecuadamente los cambios que soñamos, o tal vez fue más grande nuestro deseo de que la Constitución resolviera los problemas ambientales que infringen a nuestros territorios, a su gente, aún más cuando hemos sido parte de los dolores y luchas en los mismos territorios”, reconoció Sepúlveda.

Incluso en la derecha algunos hicieron referencia a este tipo de asuntos, aunque también distinguiendo problemas de contenido. Ese fue el caso de Rodrigo Álvarez, representante del distrito 28, quien planteó que “si uno escucha los discursos que se dan en la sala, eran discursos que reconocían el trabajo o las temáticas de fondo que había asumido nuestra comisión, pero finalmente el resultado fue muy distinto”. Desde su punto de vista, el amplio rechazo al informe responde a críticas sobre el maximalismo de los artículos o sobre “lo exagerado o desmedido” de las soluciones que se presentaron para atender el cuidado de la naturaleza.

“Ojalá nuestra comisión y todas las comisiones entiendan que lo que hubo ayer en el pleno fue un consejo, en alguna medida un mensaje, a cada una de las comisiones, a buscar grandes acuerdos antes de llegar acá, a lograr conciliar textos antes de llegar al pleno, porque en la apretada agenda que tenemos, que un informe en un 85% sea rechazado debería hacernos pensar a todos”.

Por su parte, Juan José Martin, uno de los coordinadores de la comisión en cuestión, si bien lamentó la “poca aprobación de las normas”, señaló a Pulso que “el reglamento se diseñó para el perfeccionamiento de las normas y eso es lo que estamos haciendo. Las normas van a volver a la comisión, van a ser perfeccionadas por nosotros para lograr los grandes acuerdos”.

En ese marco, destacó que “muchas de las normas tuvieron puntajes muy cercanos a los dos tercios, mientras que los mensajes de algunos convencionales transmitían que la mayoría de ellas tenía algunas cosas que corregir de redacción o algunos conceptos imprecisos. Entonces, corrigiendo eso, pensamos que los grandes acuerdos van a estar”.