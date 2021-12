Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: gobierno avanza en la licitación del litio y comando de Boric pide posponer el proceso

Gobierno avanza en la licitación del litio y comando de Boric pide posponer el proceso

Un proceso que amenaza con transformarse en la primera pugna entre el gobierno saliente de Sebastián Piñera y el entrante de Gabriel Boric es la licitación para la exploración, explotación y comercialización de nuevos yacimientos de litio en Chile.

Ayer se abrieron las ofertas económicas de las cinco empresas –entre ellas SQM, su competidor Albemarle y la china ByD– que siguen en carrera para adjudicarse la producción de hasta 400 mil toneladas del mineral (divididas en cinco cuotas de 80 mil toneladas), oportunidad que aprovecharon desde el equipo del Presidente electo para pedir la suspensión del proceso que debería concluir el próximo 14 de enero.

“El Presidente electo, junto con los equipos que han venido trabajando el tema, le han comunicado al gobierno en ejercicio que sería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis. Creemos que lo prudente sería posponerlo”, dijo ayer el coordinador político del comando de Boric, Giorgio Jackson.

Más allá de la controversia que ha envuelto el actual proceso de licitación –una minera recurrió el 10 de diciembre al TDLC alegando que las bases del concurso restringían la competencia y favorecían a los oferentes internacionales–, el sistema en sí entra en conflicto con la pretensión del futuro gobierno de Boric de crear una Empresa Nacional del Litio.

Durante la campaña presidencial del diputado frenteamplista, de hecho, se advirtió que sería un nuevo “error histórico privatizar los recursos naturales del país”, mientras que la licitación en curso establece un plazo de 7 años –prorrogables por otros dos– para la exploración geológica y el desarrollo del proyecto, además de 20 años para su explotación.

Te invitamos a revisar un artículo de los periodistas Carlos Alonso y Catalina Marconi con detalles de la polémica entre el gobierno y el equipo de Boric, y también con las distintas ofertas presentadas. Lee más de esta historia.

El secretario general de RN, Diego Schalper (a la izquierda de la imagen) y el presidente de la UDI, Javier Macaya, en una fotografía del 2 de julio pasado.

Presidente electo coordina ronda de encuentros con los partidos de Chile Vamos

La próxima semana se podría iniciar una ronda de conversaciones entre el Presidente electo, Gabriel Boric, y las directivas de los partidos de centroderecha que conforman Chile Vamos.

Se explicó que el próximo Mandatario ya ha tomado contacto con algunos personeros del actual oficialismo -como el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el secretario general de RN, Diego Schalper- y que la idea es buscar puntos de encuentro y favorecer un ánimo de colaboración, sobre todo pensando en el trabajo legislativo a partir de marzo.

“Vamos a ser una oposición diferente a la que le tocó enfrentar el Presidente Piñera estos cuatro años”, destacó Macaya. Lee más de esta historia.

A foco...

>Vence plazo para los rezagados: 1,4 millones de mayores de 18 años quedarán con su pase de movilidad inhabilitado

Mañana 1 de enero termina el plazo para inocularse con la dosis de refuerzo contra el Covid-19 y, según los registros del Minsal, 1,4 millones de personas mayores de 18 años aún no lo han hecho, por lo que sus pases de movilidad serán bloqueados.

Por qué importa: si bien la vacunación no es obligatoria en Chile, el pase de movilidad permite viajar e ingresar a restaurantes y eventos en espacios cerrados, entre otros beneficios.

Ad portas de que finalice el plazo, esta semana ha estado marcada por una alta afluencia de público en los vacunatorios, observándose un récord de asistencia el miércoles, según informó ayer el ministro de Salud, Enrique Paris.

¿Qué sucede si me vacuno fuera del plazo?: el Minsal informó que el documento volverá a estar activo cuando la persona rezagada cumpla con vacunarse con la dosis de refuerzo. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Los filtros para el gabinete de Boric. En Apruebo Dignidad fijaron criterios “éticos-políticos” para integrar el gobierno, como no estar imputado por delitos de corrupción, no tener causas de violencia intrafamiliar o deudas de pensión de alimentos. Sigue leyendo

> No a la vacunación obligatoria. El Comité Asesor en Vacunas recomendó no hacer obligatoria la inoculación contra el Covid-19. Aunque el pronunciamiento no es vinculante, el Minsal por lo general adopta sus lineamientos. Sigue leyendo

> Turismo acusa duro golpe. Empresarios asociados a Fedetur dijeron que la decisión del gobierno de postergar la apertura de cinco pasos fronterizos a raíz de la variante ómicron hará más difícil el arribo de extranjeros en plena temporada alta. Sigue leyendo

Editorial

Revisión de pactos y organizaciones regionales

Es importante priorizar instancias que se han consolidado más allá de las distintas visiones ideológicas de los gobiernos de turno, y no aquellas que solo han ahondado las divisiones políticas, aumentando la burocracia regional.

Opinión

» Pensiones que discriminan

El mandato del nuevo gobierno debe ser avanzar en la construcción de un sistema previsional con perspectiva de género, que erradique todo tipo de discriminación hacia las mujeres, a través de la modificación de normas explícitas y/o de la compensación de las desigualdades estructurales del mercado laboral que tienen su origen en una anacrónica división sexual del trabajo.

Por Alejandra Sepúlveda

» Foenkinos, Labatut, Ishiguro

En su obra “Un verdor terrible”, Benjamín Labatut revive personajes ocultos a la generalidad, las revoluciones científicas que cambiaron el mundo y la desgraciada suerte que corrieron los genios: su soledad y el alejamiento absoluto del mundo que quisieron transformar.

Por Álvaro Ortúzar

El café diario

Lo mejor de 2021: ¿Cómo nos entretuvimos este año? Termina un año, por decir lo menos, intenso. Los chilenos fuimos cuatro veces a votar y, quizá, lo último que queremos es otra elección. Pero esta es diferente. El equipo de Culto de La Tercera congregó a críticos de distintas áreas del espectáculo para elaborar un ranking con lo más destacado de este 2021, selección que revisamos en la edición de hoy con el periodista y editor de Culto, Claudio Vergara.

Revisa aquí el podcast

