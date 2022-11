Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: partidos proponen encerrarse en un cónclave hasta llegar a un acuerdo por nuevo proceso constitucional

Proceso constitucional: partidos proponen encerrarse en un cónclave hasta llegar a un acuerdo

Dada la premura por llegar a un acuerdo para la conformación de un órgano que redacte una nueva propuesta constitucional y la esperanza de que el proceso recupere la mística ante la pérdida de interés por parte de la ciudadanía, ayer tomó fuerza la alternativa de convocar a un cónclave donde los representantes de los partidos se mantengan encerrados debatiendo hasta que salga humo blanco.

La idea, explicó el senador Matías Walker, es que, en lugar de tener reuniones cada tres días, se cite a un encuentro donde nadie se pueda parar de la mesa hasta que se arribe a un consenso, tal como se gestó el emblemático acuerdo por una nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019.

Hasta el momento las negociaciones se encuentran prácticamente en punto muerto por las discrepancias respecto de la composición del ente redactor y el sistema que se usará para elegir a sus miembros.

“Me parece una buena idea que podamos convocarnos todo el día y hasta total despacho, porque solo queda resolver el mecanismo”, comentó el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

Ayer incluso se sondeó la posibilidad de realizar este cónclave el jueves o viernes de la próxima semana. Te invitamos a revisar un artículo de los periodistas Juan Manuel Ojeda y Rocío Latorre con los detalles de estas conversaciones. Lee más de esta historia

Boric dice que alentará idea de reactivar la Unasur

En la última jornada de su visita a México, el Presidente Gabriel Boric apoyó ayer la idea de reactivar la Unasur, el pacto multilateral impulsado por Hugo Chávez hace 14 años y que Chile -bajo el gobierno de Sebastián Piñera- y otros países sudamericanos abandonaron definitivamente en 2019.

“Es tremendamente importante reforzar los organismos multilaterales en momentos en que el mundo necesita que América Latina tenga una voz unida en el marco de desafíos tan importantes como enfrentar los efectos de la pandemia o la crisis económica que todos nuestros países están viviendo (…) todo espacio de integración multilateral lo vamos no solamente a evaluar, sino que a alentar desde la Cancillería chilena”, sostuvo Boric.

Las declaraciones del Mandatario se dan a propósito la carta suscrita por un grupo de exgobernantes y excancilleres latinoamericanos -entre ellos Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, José “Pepe” Mujica, Rafael Correa y Dilma Rousseff- donde se plantea la necesidad de fortalecer las relaciones multilaterales de la región y reconstituir lo que fue la Unasur. Lee más de esta historia

Atención con...

> Cuarto día de paro

Distintos gremios productivos, como exportadores de frutas y salmoneras, advirtieron ayer una serie de problemas logísticos a raíz de la movilización de los camioneros, quienes mantienen bloqueadas diversas carreteras del país desde el lunes. Sigue leyendo

> Berríos renuncia a los jesuitas

El sacerdote investigado tras una denuncia por “hechos de connotación sexual” concretó su anunciado alejamiento de la Compañía de Jesus para regresar a La Chimba en Antofagasta. “Me he sentido maltratado”, dijo sobre la pesquisa canónica. Sigue leyendo

> Ley del hielo

La bancada DC se negó a integrar a su comité parlamentario a los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, quienes renunciaron a la colectividad a fines de octubre. “Vamos a hacer los descargos”, dijo el legislador por Coquimbo. Sigue leyendo

Editorial

Inversiones y sistema de evaluación ambiental

En el actual escenario económico es urgente que las autoridades políticas que participan en el proceso de evaluación de proyectos de inversión dimensionen la responsabilidad que tienen en sus manos y actúen con sentido de urgencia.

Opinión

» De dulce y agraz

El Presidente de La República declaró en Tailandia que Chile era un país serio e invitó a invertir en él. Me aventuro a pronosticar que -a pesar de nuestra política macroeconómica responsable- la inversión no volverá a aumentar a menos que -como condición absolutamente necesaria, pero no suficiente- el gobierno defina un claro marco de política económica y social, y actúe en coherencia.

Por Rolf Lüders

» Crecimiento o reforma tributaria

La mejor forma de recaudar es crecer. Si Chile creciera al 4% por año en los próximos 10 años (lo hizo a 3,7% entre 1998 y 2019), la recaudación tributaria crecería en 54%, más de lo que entregaría cualquier reforma tributaria. Al mismo tiempo, podríamos ir corrigiendo los defectos de nuestro sistema tributario en forma gradual y sin mega reformas que tienen una baja probabilidad de ser aprobadas por el Congreso.

Por Manuel Agosin

El café diario

Las lecciones del fiasco de Ticketmaster y Taylor Swift. Podría ser una historia más sobre millones de fans de una artista pop desolados por no haber podido conseguir una entrada para ver en vivo a su ídola. Pero lo que sucedió con la venta de los tickets para ver a Taylor Swift en su primera gira en cinco años no se trata solo de eso. El fiasco que dejó a millones de personas sin opción de comprar su entrada dejó en evidencia la fragilidad de una industria dominada por una empresa que en Estados Unidos tiene una posición monopólica: Ticketmaster. Sobre esto conversamos hoy con Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Christina Aguilera a Chile. La cantante estadounidense será la gran artista anglo del Festival de Viña 2023.

Culto • Sigue leyendo

Operación Deyse y maletas listas. Así se preparan vecinos por posible erupción del volcán Villarrica.

Qué pasa • Sigue leyendo

Black Friday. 14 productos para autorregalarte este fin de año.

Práctico • Sigue leyendo

Herramientas digitales. Diez apps con inteligencia artificial para usar en el trabajo diario.

Laboratorio de contenidos de marca • Sigue leyendo

En portada

Revisa la versión papel digital de La Tercera